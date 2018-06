O Reino Unido declarou guerra aos lenços umedecidos: eles provocam 93% dos entupimentos registrados nas redes de esgoto britânicas

Depois de anunciar restrições para o uso de plásticos, o governo do Reino Unido resolveu agora combater os lenços umedecidos. Usados para limpar bundinhas de bebê e remover maquiagem, entre várias outras utilidades, os lenços umedecidos são muito convenientes e seu consumo tem crescido muito nos últimos anos. Mas também são usados uma única vez e jogados fora. Na maioria das vezes, diretamente nas privadas – lançando o material no sistema de esgoto das grandes cidades britânicas. O resultado é alarmante: nada menos do que 93% de todos os milhares de entupimentos registrados nas redes de esgoto do país são causados pelos aparentemente inofensivos lencinhos.

O problema custa nada menos do que 100 milhões de libras ao ano (cerca de R$ 502 milhões) aos cofres do país. Como os lenços umedecidos também contém plástico, eles não se dissolvem no esgoto como acontece com o papel higiênico usualmente lançado nas privadas da ilha. A mistura do produto com gordura doméstica e industrial cria massas enormes de uma gosma nojenta que bloqueia os canos e tubulações da rede de esgoto do país – com várias partes construídas há mais de um século.

Os britânicos criaram até um apelido para essa gosma: “fatberg”, mistura das palavras fat (gordura, em inglês) e iceberg. A gordura, no entanto, leva uma culpa que não é completamente dela, já que a maior parte desse material é composto mesmo pelos lenços umedecidos.

No início do ano, a companhia de saneamento de Londres demorou semanas para eliminar um “fatberg” que pesava mais do que 11 dos tradicionais ônibus de dois andares que circulam pela cidade. Agora, o governo resolveu atuar para tentar acabar com o problema. Ações estão sendo tomadas em três frentes.

Campanha nas grandes cidades

Em primeiro lugar, o governo e as companhias de saneamento lançaram uma campanha nas grandes cidades para que as pessoas deixem de jogar os lenços nas privadas. Alguns outdoors pedem para as pessoas evitarem aborrecimentos, jogando nas latrinas apenas papel.

Em segundo lugar, o governo já está exigindo que as empresas que produzem os lenços umedecidos (e vão movimentar cerca de 20 bilhões de dólares até 2021) incluam nas embalagens avisos para as pessoas os descartarem de maneira mais inteligente. Mas são medidas apenas paliativas, já que os lencinhos (e os pedaços de plástico que estão incluídos no produto) vão continuar sendo descartados de alguma forma.

Por isso, o último movimento do governo é incentivar a indústria a retirar os plásticos da composição dos lenços e fazer com que eles sejam totalmente biodegradáveis. O objetivo é fazer com que o produto não tenha mais plástico até o início da próxima década. Caso contrário, medidas poderiam ser tomadas contra a indústria.

