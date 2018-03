O Reino Unido diz que reagirá com força ao ataque ao ex-espião russo

A tentativa de assassinato do ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha, Julia, em Salisbury foi “descarado” e “perigoso”, disse na quinta-feira (8) a ministra de Interior do Reino Unido, Amber Rudd, que prometeu “atuar” uma vez que o incidente esteja esclarecido. Em uma declaração na Câmara dos Comuns, Rudd acrescentou que se tratou de um crime “degradante” e “cruel”, mas pediu que se evite as conjeturas sobre os responsáveis do ataque.

Skripal e sua filha estão internados em um hospital de Salisbury, no centro da Inglaterra, em estado grave, depois que foram encontrados inconscientes no domingo perto de um shopping dessa cidade, onde o antigo agente vivia refugiado.

A unidade antiterrorista da polícia britânica confirmou que a substância utilizada no ataque foi um agente nervoso, cuja origem ainda não foi determinada pelas forças de segurança. “O uso do agente nervoso em território do Reino Unido é um ato descarado e perigoso. Esta foi uma tentativa de assassinato do tipo mais cruel (…). As pessoas têm direito a saber quem deve prestar contas”, ressaltou a ministra.

“Reagiremos de uma maneira robusta e apropriada assim que tivermos determinado quem foi o responsável”, afirmou. “Estamos comprometidos a fazer tudo que pudermos para levar os perpetradores à Justiça, quem quer que sejam e onde quer que possam estar”.

“Mas, se queremos ser rigorosos com esta investigação, devemos evitar as conjeturas e permitir que a polícia faça a investigação. Estamos comprometidos a fazer tudo o que possamos para levar os responsáveis perante a Justiça”, completou.

A ministra ressaltou que a investigação avança rápido e que o governo “atuará sem dúvidas” quando o crime for esclarecido.

O caso lembra o do ex-espião russo Alexander Litvinenko, envenenado com polônio 210 em Londres em 2006 após tomar uma xícara de chá no hotel Millenium de Londres com dois cidadãos russos. Uma investigação posterior estabeleceu que o mais provável é que o governo russo estivesse por trás desse assassinato.

Skripal foi um antigo coronel da espionagem militar da Rússia, condenado em 2006 a 13 anos de prisão por alta traição, depois de ser processado por ter colaborado durante anos com os serviços de espionagem britânicos MI6.

Em 2010 saiu da Rússia em uma troca de espiões russos estipulada com os Estados Unidos. Skripal foi levado ao Reino Unido, onde se instalou em Salisbury, localidade conhecida pela sua catedral e onde o ex-agente levava uma vida aparentemente tranquila.

Caso

No domingo (4), Sergei e Yulia Skripal foram encontrados inconscientes no banco de um parque na cidade britânica de Salisbury, após deixarem um restaurante. Eles estão internados em estado grave. Um policial que foi o primeiro a comparecr ao local também está em estado grave no hospital, segundo o comissário-assistente Mark Rowley.

Agentes nervosos são gases altamente tóxicos que bloqueiam o sistema nervoso e interrompem as funções vitais do organismo. Eles geralmente entram no corpo pela boca ou pelo nariz, mas também podem ser absorvidos pelos olhos e pela pele.

“Sintomas de exposição a agentes nervosos podem incluir falha respiratória e cardíaca e espasmos — em que o controle nervoso fica prejudicado. Eles podem causar morte, mas não necessariamente com uma exposição baixa ou dose pequena”, disse à BBC o professor Malcolm Sperrin, do Instituto de Física e Engenharia em Medicina.

Deixe seu comentário: