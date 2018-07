O Reino Unido prevê proibir terapias de cura gay no país

O governo britânico anunciou este mês um plano para acabar com as chamadas terapias de “conversão” de orientação sexual no Reino Unido. A iniciativa foi elaborada após uma pesquisa nacional com 108 mil lésbicas, gays, transexuais e bissexuais.

A previsão é que o plano entre em vigor antes de 2020, com a implantação de uma lei de proibição desses tipos de terapia. A punição, no entanto, ainda não foi divulgada.

Também será criado um fundo de 4,5 milhões de libras (cerca de R$ 22 milhões) para ações anti-homofobia como um programa de combate ao bullying nas escolas e melhorias no sistema de registros policiais de “crimes de ódio”, além da nomeação de um conselheiro nacional de saúde LGBT.

“A orientação sexual de uma pessoa e a identidade de gênero são uma parte natural, normal de cada um, e não algo que possa ou deva ser mudado”, disse Laura Russell, coordenadora política da ONG LGBT Stonewall, em Londres.

“Essas terapias tentam envergonhar as pessoas para que elas neguem quem elas são, e isso pode ter um forte impacto na saúde mental e no bem-estar delas”, afirmou Laura.

Um dos dados divulgados pela pesquisa nacional, que impulsionou a iniciativa, é que pelo menos 2% dos entrevistados admitiram ter recorrido à terapia de “conversão sexual”, enquanto 5% afirmaram ter recebido ofertas nesse sentido. Ainda segundo o estudo, dois terços das pessoas LGBT têm medo de dar as mãos ao parceiro em público.

Mais da metade dos que passaram por esse tipo de tratamento disse que as terapias foram conduzidas por entidades religiosas; 19% por profissionais de saúde; e 16% pelos pais ou por membros de suas famílias.

Cerca de 40% das pessoas afirmaram ter vivenciado incidentes como ataques verbais ou violência física nos 12 meses anteriores à pesquisa. No entanto, 90% desses casos não foram registrados, com a justificativa de que “essas agressões ocorrem o tempo todo”.

“Essas atividades são um erro, e não estamos dispostos a permitir que continuem”, afirmou, em nota, o governo britânico. “Além disso, ninguém deve esconder quem é ou quem ama”, acrescentou a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

Atualmente o sistema de saúde público britânico, o NHS, oferece apenas terapias de conversação às pessoas LGBT, com um médico terapeuta para situações de difícil aceitação de orientação sexual, para lidar com as reações das outras pessoas, baixa autoestima, automutilação, pensamentos suicidas, depressão causada por bullying ou discriminação, hostilidade ou rejeição da família, amigos ou comunidade, além de medo de violência em lugares públicos.

Alguns grupos religiosos e clínicas particulares ainda anunciam na internet e em locais de reunião em Londres a chamada “cura gay”, usando frases como “terapia reparativa” ou “libertação homossexual”. Pesquisa da ONG Stonewall em 2015 revelou que uma em cada dez equipes de saúde e assistência social no Reino Unido “testemunhou colegas dizendo que gays, lésbicas e bissexuais podem se ‘curar’”.

Em 2009, uma outra pesquisa apontou que 200 profissionais de saúde mental ofereceram algum tipo de terapia de conversão a pacientes, e 40% deles foram tratados dentro do próprio NHS.

