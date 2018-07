O relator da Lava-Jato no TRF-4 de Porto Alegre cancelou a liminar e manteve Lula preso

O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava-Jato em segunda instância, decidiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não será solto. Gebran determinou que a PF (Polícia Federal) não cumpra nenhuma decisão que modifique seu despacho anterior e que os autos do processo retornem imediatamente ao seu gabinete.

Mais cedo, o desembargador Rogério Favreto, plantonista do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), acatou habeas corpus apresentado na sexta (6) pelos deputados Wadih Damous, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, do PT, pedindo que ele fosse libertado imediatamente, pois não haveria fundamento jurídico para a prisão dele.

Mesmo em férias, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, manifestou-se neste domingo (8), afirmando que o desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto, não poderia mandar soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde 7 de abril.

“O Desembargador Federal plantonista, com todo respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do Colegiado da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e ainda do Plenário do Supremo Tribunal Federal”, disse Moro.

Após a polêmica envolvendo o desembargador Favreto e o juiz Sérgio Moro, Gebran Neto avocou o tema para seu gabinete e impediu a liberdade de Lula. “Determino que a autoridade coatora e a Polícia Federal do Paraná se abstenham de praticar qualquer ato que modifique a decisão colegiada da 8ª Turma.”

