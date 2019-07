O retorno de Marchezan à articulação política

O prefeito Marchezan Junior se mantém em ritmo mais lento, após ter na semana que passou, participado em Washington, nos Estados Unidos, de um seminário para gestores públicos na Universidade Johns Hopkins. A próxima semana, que coincide com o final do recesso dos vereadores, deverá reabrir uma pauta: a relação do prefeito com seus aliados. A relação do prefeito com o seu principal aliado,o PP, parece ser a mais desgastada, e volta a ser um tema importante. O PP, embora critique o prefeito, não deixa o governo, alegando que, por ter o vice-prefeito Gustavo Paim na estrutura institucional, “está no governo”.

Delação de hacker cita Manuela D’Avila

A ex-deputada Manuela D’Avila teve protagonismo no caso da divulgação de mensagens roubadas de autoridades. Walter Delgatti Filho, o Vermelho, líder da quadrilha de hackers que criminosamente roubaram dados e áudios do procurador Dallagnol e do ex-juiz Sérgio Moro, confessou na Policia Federal que chegou ao ativista do PSol e dono do site The Intercept através da ex-deputada gaúcha Manuela D’Ávila.

Manuela confirma

Ontem, em nota, a deputada Manuela confirmou ter indicado a um desconhecido que invadiu sua conta e ofertou dados roubados de autoridades o contato do dono do The Intercept. Manuela colocou-se à disposição das autoridades para maiores esclarecimentos.

A reajuste dos combustíveis

O inesperado reajuste nos preços dos combustíveis nos postos da capital gaúcha terá novidades. Procon Porto Alegre deu prazo para que os proprietários justificassem o recente aumento nos preços dos combustíveis. Dos 20 estabelecimentos notificados, 19 enviaram os documentos solicitados e suas justificativas para o reajuste.

Servidores só receberão em setembro folha de julho

A definição pelo governo gaúcho de que a folha de junho dos servidores do executivo só será quitada em 12 de agosto e o salário de julho começa a ser pago no dia seguinte, para quem ganha até R$ 2,5 mil, dificilmente o governo finalizará os pagamentos ainda em agosto. A previsão é de que o pagamento do salário de julho só deverá ser concluído no mês de setembro.

Ministério Público descaracteriza escolas militarizadas

Parecendo disposto a avacalhar com a proposta de disciplina das escolas publicas militarizadas, o Ministério Público Federal da Bahia determinou que estes estabelecimentos não mais interfiram em coisas como corte de cabelo, cor das unhas e maquiagem dos estudantes ou os impeça de namorar e se manifestar politicamente. O modelo destas escolas tem crescido no País e faz com que uma escola municipal ou estadual passe a ter administração compartilhada entre a secretaria da educação local e a Polícia Militar. A proposta se assemelha ao que o governo Jair Bolsonaro anunciou este mês como prioridade para o Ministério da Educação.

