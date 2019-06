O retorno do “bichinho virtual” Tamagotchi relembra uma febre dos anos 90

“Eu gostava tanto de você!…” Este ano será marcado pela nostalgia. Uma série de “revival” da década de 1990 segue acontecendo em todo mundo, e a indústria de brinquedos não ficou de fora. Quem também está voltando à vida em 2019 é o Tamagotchi, o famoso “bichinho virtual” que foi febre na segunda metade da década de 1990 e precisava de um dono para manter um animalzinho vivo com constante cuidado e atenção.

A empresa japonesa Bandai, fabricante do aparelho, anunciou que vai lançar uma nova versão do Tamagotchi em julho deste ano. O novo “bichinho” continuará com a mesma cara do original — uma espécie de chaveiro com formato de um ovo, com uma tela e botões para interação —, mas terá uma atualização no software que permitirá que ele faça mais coisas além de comer, dormir, brincar e, eventualmente, morrer como o antigo. O novo Tamagotchi será um verdadeiro personagem de videogame, e poderá explorar novos habitats, conhecer outros “bichinhos”, casar e até mesmo reproduzir.

Por enquanto, a nova versão do “bichinho virtual” será lançada apenas nos Estados Unidos mas, se depender do sucesso que já está fazendo, a empresa pode querer lançar o produto em mais países.