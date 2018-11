O Rio de Janeiro é o destino de voo mais procurado pelos porto-alegrenses nos dois feriados deste mês

Uma pesquisa do buscador de voos Viajala.com.br concluiu que os destinos mais procurados pelos porto-alegrenses para os feriados de novembro estão na Região Sudeste. O recorte vem de um estudo nacional que rastreou cerca de 800 mil buscas de voos de ida e volta realizadas entre a metade de agosto e a metade de outubro deste ano para as datas próximas dos feriadões dos dias 2 e 15 deste mês, com origens em todos os aeroportos do Brasil.

As pesquisas de passagens partindo do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, sugerem que os viajantes querem descansar no Rio de Janeiro: 38% das buscas no período foram para os aeroportos cariocas. Para Eduardo Martins, diretor nacional do Viajala, a oferta de linhas aéreas diretas e o preço razoável das passagens podem explicar essa preferência.

“É mais fácil, mais rápido e mais barato passar o feriado lá do que em praias do Nordeste, por exemplo, que demandam voos mais longos e com escala”, comenta.”O Rio também tem paisagens inacreditáveis, praias paradisíacas e uma noite agitada.” Isso tudo, é claro, sem esquecer o apelo turístico da Cidade Maravilhosa.

São Paulo ficou em segundo lugar, com 30% da preferência. Normalmente vista como destino de negócios, a capital paulista é uma boa opção para o turismo cultural e gastronômico, pela infinidade de museus, centros culturais, teatros e restaurantes.

“Outra vantagem é que o preço das passagens para São Paulo costuma demorar um pouco mais para subir em tempos de feriado e alta temporada, se comparado com destinos mais turísticos”, assinala Martins.

A Região Nordeste, sempre concorrido nos meses de folga, aparece na quarta posição, com Salvador (BA) e Recife (PE) empatados com 4% das buscas cada. Em seguida, vem Curitiba (PR), com 3%. “A capital paranaense teve um boom no turismo esse ano e um dos motivos pode ser a cidade histórica de Morretes, conectada com Curitiba (PR) por trem, que está começando a ficar mais popular entre os viajantes”, aponta o diretor do Viajala.

A ferrovia que conecta as duas cidades foi inaugurada em 1885 e o trajeto de 70 quilômetros pela Serra do Mar, que passa por cachoeiras, vales, túneis e paredões de pedra, é considerado um dos mais bonitos do Brasil.

“Ranking”

Confira, a seguir, a lista dos cinco destinos mais buscados pelos porto-alegrenses para os feriados de novembro:

1) Rio de Janeiro (RJ), com 38% das buscas;

2) São Paulo (SP), com 30%;

3) Brasília (DF), com 5%;

4) Salvador (BA) e Recife (PE), com 4% das buscas cada;

5) Curitiba (PR), com 3%.

