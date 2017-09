O Rio Grande do Sul contará com delegacias de polícia especializadas na repressão aos crimes no meio rural

O Rio Grande do Sul passará a contar a Decrab (Delegacia de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato). O decreto, assinado pelo governador José Ivo Sartori nessa quinta-feira durante solenidade da Expointer, prevê unidades sediadas em Bagé, Camaquã, Santiago, Cruz Alta e Rosário do Sul.

A iniciativa deve permitir que o governo do Estado atenda uma das principais demandas do setor produtivo gaúcho. “Desde o início, atuamos com atenção especial para o campo. Já desenvolvemos ações integradas específicas na região de fronteira. Intensificamos o trabalho com as forças-tarefas das polícias. Agora, iremos avançar ainda mais”, garantiu o governador.

Também presente no ato de lançamento, o ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, saudou a elaboração do projeto. “Ações como essa fazem a diferença. Desejamos que ela seja replicada em outros estados da federação”, declarou.

A escolha das sedes partiu de uma decisão técnica da chefia da Polícia Civil. As delegacias ficarão subordinadas ao DPI (Departamento de Polícia do Interior) e atuarão integradas em bases itinerantes nas operações no Estado. As unidades exercerão atividades de polícia judiciária ligadas aos crimes de abigeato e patrimoniais relacionados à atividade rural, especialmente os que tenham por objeto material insumos, defensivos e máquinas agrícolas.

“Segurança não é só para quem vive na cidade. É também para quem vive no interior. O abigeato e os demais crimes típicos do campo afetam diretamente todo o setor primário”, salientou o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer.

Redução no abigeato

Em 2017, os casos de abigeato registraram queda de 23,5%. Foram 5.171 ocorrências no primeiro semestre de 2016 e 3.958 no mesmo período deste ano. A expectativa da SSP é intensificar ainda mais os trabalhos. “O aporte dos novos servidores permitiu que tirássemos essa iniciativa do papel. As delegacias se somarão aos outros esforços da Polícia Civil e às patrulhas rurais da Brigada Militar, atuando de forma sistêmica e muito mais abrangente”, acrescentou Schirmer.

De acordo com o chefe da Polícia Civil, Emerson Wendt, haverá um período de estruturação entre a criação das delegacias e a sua instalação. O trabalho será articulado com as entidades e interessados do meio rural (sindicatos, federações e associações de produtores) no mesmos moldes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra Concessionárias de Serviços Delegados, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).