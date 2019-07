O Rio Grande do Sul continuará com altos volumes de chuva e temperaturas amenas na semana que vem

O mais recente boletim meteorológico da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) aponta que o Rio Grande do Sul continuará com altos volumes acumulados de chuva nos próximos dias. Prevê, ainda, temperaturas amenas na maior parte do território gaúcho.

Nesta sexta-feira, a propagação de uma área de baixa pressão e de uma frente fria – processo iniciado no dia anterior – provoca chuva em todas as regiões, com a possibilidade de temporais isolados. Este último dado vale principalmente para a Metade Sul do Estado.

Já ao longo deste sábado e domingo, a presença de uma massa de ar frio e seco deve afastará a nebulosidade, mantendo o tempo firme. Os termômetros de todo o Rio Grande do Sul devem registrar temperaturas mais baixas.

Na próxima segunda-feira (29), o ingresso de umidade favorecerá o aumento da nebulosidade. Há chance de ocorrência de pancadas isoladas, principalmente na Metade Sul. A terça e a quarta-feira, por sua vez, deverão ser de tempo seco, com temperaturas amenas em todas as regiões.

Os totais deverão ser inferiores a 20 milímetros na região do Planalto e no Alto Vale do Uruguai. No restante do território gaúcho, os valores de chuva deverão oscilar entre 40 e 70 milímetros na maioria das localidades. Na Zona Sul e na Campanha, os volumes esperados deverão variar entre 80 e 100 milímetros em grande parte dos municípios.

Defesa Civil

Novos servidores estão à frente das Crepdec (Coordenadorias Regionais de Proteção de Defesa Civil), divididas em nove regiões do Estado. Eles irão atuar nas fases de prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução de cenários em desastres naturais ou provocados pelo homem.

Em conjunto com as coordenadorias municipais do órgão, também terão a missão de identificar vulnerabilidades, propor medidas de proteção e contingenciamento, sempre visando à qualidade de vida da população. Nesta semana, o grupo passou por um treinamento na sede da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, em Porto Alegre.

Na programação, informações sobre a estrutura da Defesa Civil estadual, noções de gestão de riscos de desastres, plano de contingência, procedimentos e critérios para decretação de situação de emergência, orientações sobre o preenchimento correto de documentos e os requisitos necessários para aquisição de itens de ajuda humanitária.

– Crepdec 1 (Metropolitana): coordenação do major Carlos Alberto Cardoso de Aguiar Junior;

– Crepdec 2 (Passo Fundo): coordenação do major Ricardo Mattei Santos;

– Crepdec 3 (Santa Maria): coordenação do tenente-coronel Jacob Aristeu Pinton;

– Crepdec 4 (Pelotas): coordenação do tenente-coronel Leonardo Nunes;

– Crepdec 5 (Santo Ângelo): coordenação do major Paulo Kunkel;

– Crepdec 6 (Uruguaiana): coordenação do major Rinaldo da Silva Castro;

– Crepdec 7 (Frederico Westphalen): coordenação do major Alexandre Moreira Pereira;

– Crepdec 8 (Lajeado): coordenação do tenente-coronel Jorge Halen Fernandes Menezes;

– Crepdec 9 (Caxias do Sul): coordenação do major Sandro Carlos Gonçalves da Silva.

