Rio Grande do Sul deve ter semana de tempo nublado, chuvas e temporais

Emitido na tarde dessa segunda-feira, o mais recente aviso hidrometeorológico emitido pela Sala de Situação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) alerta para o risco de temporais isolados no Rio Grande do Sul nos próximos dias.

O boletim destaca que a passagem de uma frente fria, associada a um centro de baixa pressão que gira dentro do continente, pode provocar ventania e chuvas fortes em diversas áreas do Estado.

Já para madrugada desta terça-feira é esperado um avanço de áreas de instabilidade da fronteira com o Uruguai para as regiões Oeste, Campanha, Noroeste e partes do Centro e do Sul gaúchos.

A chuva deve chegar ao Leste e Norte já pela manhã, com chuva e fortes rajadas em alguns pontos. Ao longo do dia, chove pouco mas o vento sopra forte – sobretudo no Litoral – com o ingresso do ar frio e da baixa pressão atmosférica.

A chuva, em termos de volume, deve ser mais forte a partir da quinta-feira, entretanto o estado é de atenção até quarta-feira, especialmente diante da possibilidade de ventanias.

Ainda de acordo com o boletim da Sema, a condição hidrológica atual é de níveis dos rios em declínio ou estáveis nos pontos monitorados. Em razão dos volumes ocorridos no Estado nos últimos 15 dias, as cotas medidas no baixo Uruguai e baixo Jacuí ainda estão elevadas, embora em ritmo de declínio.

Em função da previsão de chuva, a expectativa é que haja resposta hidrológica a partir da metade da semana com destaque para as bacias do Caí, Camaquã e Baixo Jacuí, além de potencial para danos em escala de sub-bacia.

Os meteorologistas indicam, no momento, condição hidrológica de atenção em função dos pontos com cotas elevadas (baixo Jacuí e baixo Uruguai) e para as demais bacias do Estado em função de possível resposta em razão de volumes localizados.

Porto Alegre

Para a capital gaúcha, o Climatempo prevê uma terça-feira de céu oscilando entre sol com muitas nuvens e nublado com chuva no fim da manhã, tarde e noite. As temperaturas variam de 17ºC a 21ºC.

Na quarta e quinta-feira, o tempo deve ser chuvoso durante todo o dia e noite, com termômetros marcando entre 18ºC e 21ºC. A sexta-feira, por sua vez, indica queda nas temperaturas, com mínima de 13ºC e máxima de 16ºC – durante o dia, sol com muitas nuvens e períodos de nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento.

Já o fim-de-semana terá sol com muitas nuvens durante ao longo do sábado, com períodos de céu nublado e uma noite com muitas nuvens e termômetros indicando 12ºC a 18ºC. O domingo, porém, terá um dia de sol, sem nuvens no céu, seguido de uma noite com tempo aberto. As temperaturas voltam a subir, com mínimas de 15ºC e máxima de 24ºC.

(Marcello Campos)

