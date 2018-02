O Rio Grande do Sul deverá ter baixos volumes de chuva nos próximos dias

De acordo com o Boletim Meteorológico Semanal da Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação), as condições de chuva e temperatura não mudarão nos próximos dias. A previsão meteorológica indica a persistência de baixos volumes de precipitação no Rio Grande do Sul.

Entre esta sexta-feira (23) e a segunda-feira (26), a presença de ar seco manterá o tempo firme, com sol e variação de nuvens. A temperatura terá grande amplitude térmica, com valores amenos no período noturno e mais elevados durante o dia.

No fim de semana, as temperaturas mínimas estarão baixas com valores entre 12°C e 15°C.

Pancadas

A partir de terça-feira (27), o ingresso de ar quente e úmido favorecerá a elevação das temperaturas e poderão ocorrer pancadas de chuva, típicas de verão, em todo o Estado. As simulações numéricas indicam que os valores acumulados deverão oscilar entre 10 mm (milímetros) e 20 mm na maioria das localidades, com totais acima de 30 mm no Planalto e na Serra do Nordeste. Na Campanha, os volumes deverão ser inferiores a 10 mm.

Porto Alegre

A circulação de umidade associada a um centro de baixa pressão mantém a instabilidade nesta sexta-feira (23) em Porto Alegre. O sol aparece com nuvens ao longo do dia. Ainda ocorrem períodos de maior nebulosidade, chuva rápida e localizada. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Sudeste. A temperatura terá menor variação, com mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 27°C e 29°C.

No sábado (24), o sol predomina e a temperatura terá maior elevação em Porto Alegre. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 30°C e 32°C. Já no decorrer da tarde para a noite do domingo (25), as nuvens aumentam e há chance de chuva típica de verão. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 31°C e 33°C.

Deixe seu comentário: