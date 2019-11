O Rio Grande do Sul e Minas Gerais puxaram a alta da indústria em setembro, apontou o IBGE

Os Estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais foram os principais responsáveis pela expansão de 0,3% na produção industrial brasileira no mês de setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No Estado do Sul do Brasil, a indústria cresceu 2,9% na comparação com setembro, em Minas, a alta foi de 2,4%.

Ao todo, dez dos 15 locais pesquisados tiveram expansão na produção. A maior alta foi registrada na Bahia, de 4,3%, seguida pelo Espírito Santo, com alta de 2,5%. Mas, como a indústria é menos expressiva nesses Estados, ela tem peso menor na composição da taxa nacional.

Foram registradas, ainda, altas em Pernambuco (2,3%), Santa Catarina (2,1%), Mato Grosso (2%), Paraná (1,3%), Região Nordeste (3,3%) e Ceará (0,2%).