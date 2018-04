O Rio Grande do Sul está em segundo lugar no ranking brasileiro de Estados exportadores

Em fevereiro deste ano, as vendas externas do Rio Grande do Sul somaram US$ 2,983 bilhões, um aumento de 219,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Conforme a FEE (Fundação de Economia e Estatística), o resultado garantiu o segundo lugar no ranking dos Estados exportadores, com 17,2%, abaixo apenas de São Paulo (22,9%) e acima do Rio de Janeiro (10,2%).

A FEE avalia esse crescimento como “expressivo” e o atribui tanto ao acréscimo no volume embarcado ao exterior quanto à exportação da plataforma de petróleo e gás (P-74), no valor de US$ 1,534 bilhão – juntos, ambos os fatores elevaram o volume em 73,6%. O desempenho também foi auxiliado pela elevação dos preços de exportação em 83,8%. Com isso, foi registrada a maior taxa de crescimento do valor exportado para o mês de fevereiro na série histórica.

Segundo a economista Bruna Borges, do Núcleo de Dados e Estudos Conjunturais da FEE, mesmo que fosse desconsiderada a venda da plataforma, as exportações gaúchas teriam alcançado US$ 1,449 bilhão, com um crescimento de 48,5% em relação ao mesmo período de 2017.

“A P-74 teve como destino o campo de Búzios no pré-Sal da Bacia de Santos [SP] e tem previsão de início das operações para o primeiro semestre deste ano”, esclarece.

Já no acumulado de janeiro e fevereiro, as exportações gaúchas atingiram US$ 4,269 bilhões, um aumento de US$ 2,260 bilhões (112,5%) em relação ao mesmo período de 2017 (mais 29,7% em volume e 63,8% em preços). Em termos de fator agregado, houve elevação nos embarques dos produtos manufaturados (196,3%), produtos básicos (44,7%) e produtos semimanufaturados (20,1%).

Produtos

Os principais produtos vendidos no mês foram plataforma de petróleo e gás (51,4% da pauta exportadora), soja em grão (6,7%), fumo em folhas (3,8%), bombas e compressores (2,9%) e celulose (2,9%).

Em termos de fator agregado, houve elevação de volume nos embarques dos produtos manufaturados (47,3%), produtos básicos (83,5%) e produtos semimanufaturados (84,1%). Todos os segmentos apresentaram elevação em suas receitas em dólar. Os manufaturados representaram mais de 74,4% da pauta exportadora gaúcha.

Os produtos que mais contribuíram para o crescimento das receitas das vendas de manufaturados foram a plataforma de petróleo e gás (crescimento de US$ 1,498 bilhão), soja mesmo triturada (aumento de US$ 163,8 milhões, 446% em valor e 476,9% em volume), bombas e compressores (mais US$ 85,1 milhões, 6.143,3% em valor e 1.449,7% em volume), celulose (mais US$ 57,7 milhões, 208,9% em valor e 89,5% em volume) e farelo de soja (mais US$ 50,6 milhões, 248,4% em valor e 133,6% em volume).

Por outro lado, o maior recuo de receitas foi observado nas vendas de trigo em grãos, as quais recuaram US$ 29,9 milhões (-88,1% em valor e -88,8% em volume), seguido por carne de frango, com decréscimo de US$ 20,8 milhões (-21,9% em valor e -11,7% em volume).

Os principais mercados de destino dos produtos gaúchos em fevereiro foram Holanda (52,4%), China (14,2%), Argentina (4,9%), Estados Unidos (3,7%) e Coréia do Sul (1,4%).

