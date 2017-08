O Rio Grande do Sul registrou temperaturas acima da média em agosto

O inverno deste ano no Rio Grande do Sul está sendo marcado por temperaturas mais altas, com períodos gelados de curta duração, de acordo com o Sistema Metroclima. Em agosto, as mínimas e máximas registradas no Estado ficaram acima da média.

Quatro dias do mês registraram temperaturas acima de 30°C em Porto Alegre. A máxima de agosto na cidade foi verificada na terça-feira (29), quando os termômetros marcaram 36,6°C. O volume total de chuvas registrado na Capital foi de 116 milímetros, em torno de 80% da média histórica, que é de 140 milímetros.

Primavera

A primavera, que começará em 22 de setembro, é uma estação marcada pela variabilidade térmica. “Temos que lembrar que o Rio Grande do Sul está em área de latitudes médias, principalmente a Capital. Estamos sob influências de massas de ar quente e frio que têm um deslocamento mais rápido a partir de agora e favorece o período de transição de variabilidade na temperatura”, explica a meteorologista Estael Sial.

A partir de setembro, as viradas de temperatura costumam vir acompanhadas de chuvas com temporais, rajadas de vento, altas incidência de raios e fenômenos como granizo. O sol deve predominar na primeira metade de setembro, com temperaturas que podem chegar a 30°C. Na segunda metade do mês, a instabilidade vai estar presente e podem ocorrer períodos com chuva volumosa e temporais. Com esse cenário, a massa de ar mais frio deverá voltar. “Embora o maior volume de chuva seja esperado para segunda semana de setembro, devemos ficar próximos da média histórica, que é 139,5 milímetros”, analisa Estael.