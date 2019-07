O Rio Grande do Sul se candidatou a um projeto da ONU em segurança pública que prevê 2 milhões de dólares para o Brasil. O projeto busca fortalecer as ações de prevenção à violência juvenil

O governo do Estado do Rio Grande do Sul deu o primeiro passo para fazer parte de uma parceria internacional que busca fortalecer as ações de prevenção à violência juvenil. Iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) através do Fundo Fiduciário de Segurança Humana, o projeto prevê investimentos de 2 milhões de dólares no Brasil. A proposta integra a agenda do organismo dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem implementados por diferentes países até 2030.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, encaminhou documento, na última sexta-feira, para dar a anuência do Estado em participar do projeto. Além do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Salvador, na Bahia, manifestou interesse em receber parte dos investimentos, que virão a fundo perdido.

RS Seguro

No Brasil, o Fundo está sob a coordenação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), com a participação de organismos internacionais como Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e ONU-Mulheres, instituições que estão liderando a parceria juntamente com a ONU.

“Fomos convidados a participar diante da nossa experiência nos chamados Círculos da Paz, ações que buscam estimular a prevenção e a cultura da não violência”, afirma a secretária. Leany observa que o trabalho preventivo junto aos jovens e demais populações mais vulneráveis à criminalidade é um dos eixos de atuação do programa RS Seguro, lançado pelo governo gaúcho há quatro meses.

