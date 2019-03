O Rio Grande do Sul tem previsão de temperaturas elevadas para a semana que vem

Após um sábado e um domingo marcados pelo deslocamento de uma área de baixa pressão que deve provocar chuva em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul (com temporais isolados em algumas áreas) até a segunda-feira, a previsão para a semana que vem (a primeira de abril) é de temperaturas elevadas na maior parte do Estado.

De acordo com o Boletim Meteorológico Semanal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, na terça-feira o clima voltará a ficar seco em todas as regiões, com os termômetros em alta – o informe não especifica as temperaturas mínimas e máximas. Entre a quarta e a quinta-feira, no entanto, a passagem de uma frente fria voltará a provocar chuva em todo o território gaúcho.

As quantidades esperadas deverão variar entre 15 e 25 milímetros na maioria das localidades. Nas regiões da Fronteira-Oeste, Missões, Vale do Uruguai, Planalto e Serra do Nordeste, os totais oscilarão entre 30 e 45 milímetros. Já em alguns municípios do Litoral Norte e Campos de Cima da Serra esse índice poderá ficar acima de 60 milímetros.

Porto Alegre

No caso específico da Capital, o Climatempo prevê, para o período entre este sábado e a próxima terça-feira (2 de abril), sol com aumento da nebulosidade pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Em geral, as temperaturas oscilarão entre 19ºC e 31ºC.

A partir da quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. Na quinta-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. As temperaturas caem para mínima de 22ºC e 27ºC.

Já a sexta-feira deve ter sol durante todo o dia todo (sem nuvens) e noite de tempo aberto, com os termômetros marcando entre 16ºC e 22ºC. A chuva só voltará no sábado, com pancadas à tarde e noite e temperaturas variando entre 16ºC e 22ºC.



(Marcello Campos)

