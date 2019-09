O Rio Grande do Sul teve em agosto uma queda de 40% no número de homicídios em relação ao mesmo mês do ano passado

O mais recente relatório sobre a criminalidade no Rio Grande do Sul indica que agosto teve uma queda de 40% nos homicídios em todo o Estado, na comparação com o mesmo mês de 2018. Foram 117 registros, contra 196. Ao comemorar o fato em seu site oficial, o Palácio Piratini não informou a evolução do indicador em relação a julho.

Já no período de janeiro a agosto, um paralelo com igual período do ano passado indica a redução de 24,3% nos assassinatos, com esse tipo de ocorrência baixando de 1.631 para 1.234. “Foram poupadas mais de 400 vidas”, dimensionou o governo do Estado.

Em Porto Alegre, pela primeira vez na última década, a cidade encerrou o oitavo mês do ano com menos de 20 homicídios. Foram 16 casos ante 42 registrados em agosto de 2018, o que representa uma redução de 61,9% – também a maior baixa percentual desde 2010. Já no acumulado desde janeiro, a retração na capital é de 45,2%, com 218 assassinatos frente os 398 do mesmo período no ciclo anterior.

A divulgação dos indicadores foi feita pelo vice-governador e titular da SSP (Secretaria da Segurança Pública), Ranolfo Vieira Júnior, ao abrir mais uma reunião da Geseg (Gestão Estatística em Segurança), ciclo mensal de avaliação dos índices de criminalidade nos 18 municípios priorizados pelo programa “RS Seguro”. Ele comanda o Executivo durante a viagem de Eduardo Leite à Singapura.

“A taxa de homicídio é a forma que se afere a segurança pública em todo o mundo, por isso essa redução registrada é muito importante”, disse Ranolfo. “Praticamente, diminuímos todos os 16 indicadores. A menor redução foi no feminicídio. Mas seguiremos trabalhando para reduzi-lo.”

Ainda segundo Ranolfo, a diminuição nos índices de criminalidade é resultado do trabalho conjunto e integrado entre as instituições das esferas de governo: “Esta reunião do Geseg aqui é um exemplo disso”.

Ainda de acordo com os dados divulgados por Ranolfo, o resultado também é positivo em relação aos latrocínios, cuja soma baixou pela metade na capital, de 10 casos em igual intervalo de 2018 para cinco desde o início de 2019.

No Estado, a queda do acumulado nos roubos com morte chegou a 28,8%, caindo de 66 ocorrências para 47. Na leitura isolada de agosto, o número se manteve estável no RS, com oito casos tanto neste ano como no anterior, e em baixa na capital, de duas mortes para uma.

“RS Seguro”

Na avaliação da SSP, os dados corroboram o planejamento do programa “RS Seguro”, que prioriza o combate ao crime em 18 municípios. Esse conjunto de cidades foi responsável por nove em cada 10 das vidas preservadas no Estado entre janeiro e agosto de 2019, na comparação com o total de homicídios em igual período do ano passado.

“Os casos de homicídio tiveram redução considerável nos 18 municípios priorizados pela iniciativa”, declarou. “Trata-se de um sinal evidente de que a nossa forma de trabalhar está dando resultado.”

O número de assassinatos nesses municípios caiu 33,1%, de 1.080 para 722. Ou seja, das 397 mortes que deixaram de ocorrer em todo o RS, 358 foram evitadas nas localidades priorizadas pelo programa. Com foco territorial nos municípios mais violentos, o programa amplia o impacto das ações de repressão ao crime no resultado geral.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: