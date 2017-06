O Rio Grande do Sul registrou temperatura abaixo de zero na madrugada

O final de semana não foi de chuvas, mas teve a madrugada de domingo registrando temperaturas negativas. Em Vacaria, foi registrada a menor temperatura do Estado: -0,3ºC, com sensação térmica de -6,2ºC. Os termômetros também acusaram o frio em outras cidades, como Cambará do Sul (2,9ºC) e São José dos Ausentes (3,3ºC).

Em Porto Alegre, a mínima registrada foi de 8,7ºC. O domingo teve tempo tempo firme e seguiu com baixas temperaturas devido à atuação de uma massa de ar frio que inibe a formação da nebulosidade. A máxima para a capital gaúcha foi de 18ºC. O dia foi marcado por uma grande amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima. Os parques de Porto Alegre estavam lotados com as temperaturas altas e sem chuva.

Nesta segunda-feira, o tempo firme permanece no Rio Grande do Sul. Não há previsão de chuva para o começo desta semana. O dia começa com temperaturas baixas, principalmente nas áreas serranas, e ainda pode gear em pontos turísticos e de forma isolada. Na parte da tarde, o sol predomina e tem pouca nebulosidade, por isso as temperaturas sobem e o frio do amanhecer diminui.

Nos próximos anos, o Brasil e o restante do planeta serão marcados por picos de temperatura, frutos de alterações climáticas provocadas pelo homem e por fenômenos naturais como o La Niña, dizem especialistas. “O frio que fez agora não acontece sempre”, afirma Celso Oliveira, meteorologista da empresa de consultoria Somar. “Mas a população vai ter que aprender a conviver com ele.”

“As mudanças de tempo proporcionam fortalecimento dos eventos naturais. Os tempos quentes ficam mais quentes e, os frios, mais frios”, afirma Alexandre Nascimento, meteorologista da empresa de previsão Climatempo. “Em todo o globo, teremos que conviver com esses limites climáticos”, diz Oliveira.

