O risco de guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul pode ter acabado: o líder da Coreia do Norte convidou o presidente sul-coreano para uma reunião

O líder norte-coreano Kim Jong-un, convidou neste sábado (10) o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para uma reunião em Pyongyang, informou um porta-voz do escritório presidencial sul-coreano.

O convite foi feito pela delegação norte-coreana durante encontro com Moon neste sábado em Seul. A reunião contou com a presença de Kim Yo-jong, irmã do ditador da Coreia do Norte, que visita o país por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang.

Trata-se de um encontro histórico, já que Kim Yo-jong é a primeira integrante da dinastia Kim a pisar em território sul-coreano. As duas últimas reuniões intercoreanas, onde participaram os respectivos líderes, aconteceram em Pyongyang nos anos de 2000 e 2007.

Segundo a agência de notícias Efe, o convite foi feito em uma carta entregue pela delegação.

De acordo com o porta-voz, não há data para o encontro histórico, mas a definição deve ocorrer em breve.

O presidente da Coreia do Sul informou ainda, também através de seus assessores, que pediu a Kim Jong-un que retome diálogo com os Estados Unidos para aliviar as tensões na região.

