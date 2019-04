O Rock in Rio terá Mano Brown, Ludmilla, Iza, Titãs e Elza Soares no palco Sunset

O Rock in Rio anunciou nesta segunda-feira (1º) mais 14 shows do palco Sunset, fechando a programação para o espaço neste ano. Um dos principais nomes é Mano Brown, que se apresenta pela primeira vez no festival e recebe Bootsy Collins, lenda do funk americano, em 27 de setembro.

Além de Brown, outras parcerias poderão ser vistas no evento que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Ainda no primeiro dia, mesma data em que Seal faz show, a rapper Karol Conka sobe ao palco e conta com duas participações especiais: Linn da Quebrada e Gloria Groove.

No sábado (28/9), o cenário traz mais rock, mas não deixa a mescla com outros gêneros de lado. O Titãs tocam com Edi Rock (Racionais) e as cantoras Ana Cañas e Érika Martins. O grupo Ego Kill Talent conta com a presença de Paulo Miklos, enquanto o Detonautas faz uma parceria com os rappers paulistas do Pavilhão 9.

Além de gêneros distintos, o encontro de gerações é ainda mais marcante no primeiro domingo (29/9). Elza Soares recebe no palco a banda As Bahias e a Cozinha Mineira e as cantoras Kell Smith e Jéssica Ellen. E, antes da headliner Jessie J se apresentar neste dia, Iza e Alcione estão escaladas juntas.

Na quinta (3/10), é a vez do rapper de São Paulo Emicida ir ao Rio para receber as gêmeas do duo Ibeyi. Para fechar o dia no espaço, o Hip-Hop Hurricane reúne Nova Orquestra, Rael, Agir, Baco Exu do Blues e Rincon Sapiência.

As novidades de sábado (5/10) ficam por conta da dupla Anavitória e o cantor Saulo Fernandes, que estão em destaque antes do britânico Charlie Puth. O artista americano de música country Kane Brown toca com a revelação carioca Giulia Be, enquanto a Funk Orquestra percorre as diversas fases do ritmo com participações de Ludmilla, Fernanda Abreu, Buchecha e MC Sapão. Essa data é a mesma que Anitta começa os trabalho no palco Mundo.

“Nós seguimos na busca por qualidade e diversidade. São muitos estilos diferentes, artistas se combinando em reuniões únicas”, diz Zé Ricardo, diretor musical do palco Sunset.

Na última semana, o Rock in Rio já havia anunciado algumas parcerias entre artistas portugueses e brasileiros. É o caso da banda Melim que recebe a portuguesa Carolina Deslandes (6/10).

Rock In Rio 2019

Os ingressos ainda estão disponíveis em pré-venda até 19h de 10 de abril para membros do Rock in Rio Club (clube de benefícios do festival). Para clientes dos cartões de crédito nacionais Itaú (Platinum, Black e Infinite), Itaucard (Platinum, Black e Infinite) e Credicard Black já se esgotou o lote. O valor da entrada é de R$ 525. A compra pode ser feita exclusivamente pelo site ingresso.com e sem taxa de conveniência.

A venda para o público geral começa em 11 de abril, a partir das 19h. Os fãs que compraram o Rock in Rio Card em novembro de 2018 ainda podem escolher a data que desejam ir ao festival no site do evento, até as 19h do dia 9 de abril.

Deixe seu comentário: