O rosto mais famoso do mundo das artes é também o mais rodeado de mistério

Mona Lisa, o rosto mais famoso do mundo das artes é também o mais rodeado de mistérios. Especialistas discordam sobre datas e documentos, aficionados debatem sem parar, “detetives” por conta própria correm atrás de pistas e teorias surgem e desaparecem. Mas, a maior parte dos visitantes do Louvre admira a obra sem pensar muito sobre a pessoa ali retratada.

Foi assim com a jornalista americana Diane Hales, até que um jantar em Florença resultou num surto de curiosidade. A anfitriã, uma historiadora de arte, lhe contou que a mãe de “La Gioconda” vivera naquele mesmo prédio. “Para mim, a Mona Lisa sempre me pareceu nada mais do que a pintura exposta no Museu do Louvre ou a onipresente imagem que aparece desde camisetas a xícaras de chá, nunca uma garota que tinha uma mãe e uma vida toda sua”, conta a jornalista no livro.

Enquanto as interrogações se multiplicavam, ela foi se aventurando em celas repletas de musgos, capelas abandonadas, antigos moinhos de seda e bibliotecas particulares. O resultado é um livro que conta a história de Lisa Gheradini abordando as tramas políticas que moldaram a vida das italianas durante o Renascimento e o papel da mulher na sociedade daquela época.

“A minha busca para descobrir a verdadeira Lisa Gherardini acrescentou novas dimensões para a minha apreciação do retrato. Antes eu via apena uma figura silenciosa, com um sorriso insinuante. Agora contemplo uma filha de Florença, uma mulher da Renascença, a esposa de um comerciante, uma mãe amorosa, uma cristã devota, um espírito nobre. A vida de Lisa existe além da moldura e abre uma janela sobre um tempo que existiu entre a época medieval e a moderna, uma cidade vibrante que explodiu em um florescer completo e uma cultura que redefiniu as possibilidades do homem e da mulher”.

Tour pela França

Mona Lisa pode vir a deixar o Museu do Louvre pela primeira vez em 44 anos. A ministra da Cultura francesa, Françoise Nyssen, deixou em aberto a possibilidade de fazer viajar a obra-prima de Leonardo Da Vinci por vários museus franceses. A câmara de Lens, cidade no Norte do país, já lançou uma campanha para receber a obra com cinco séculos, contrariando as críticas dos conservadores parisienses.

Françoise Nyssen revelou, numa entrevista à rádio francesa Europe 1 , que “considera seriamente” enviar esta pintura com mais de 500 anos a outros pontos do país. A ministra disse estar negociando com o Louvre de Paris o seu empréstimo a outros museus por considerar que obras-primas com tamanha importância cultural não devem estar restringidas a uma só instituição. “A minha prioridade é lutar contra a segregação cultural”, explicou, e por isso quer pôr em marcha “um plano em larga escala para fazer movimentar [as obras de arte]”. Nyssen não especificou, no entanto, se a obra poderá voltar a sair do país. Perante as críticas dos conservadores do Louvre, que salientam a fragilidade da pintura, Nyssen defende-se: “Tivemos a mesma reação quando nos propuseram emprestar a tapeçaria de Bayeux”, disse a ministra à Europe 1, referindo-se ao empréstimo da tapeçaria com quase 950 anos que retrata a invasão normanda da Inglaterra por Guilherme, o Conquistador, em 1066, ao Reino Unido, aprovado pelo Presidente Emmanuel Macron e destinado a uma exposição marcada para 2022, que muito provavelmente terá por cenário o Museu Britânico (ainda não é certo o local). Lens já lançou uma campanha onde se mostra disponível para receber a obra de arte de Da Vinci, na qual se envolveram oito milhares de apoiantes. Sylvain Robert, presidente da câmara, escreveu uma carta a Emmanuel Macron a pedir que a pintura passasse pela extensão do Louvre naquela cidade assim que tomou conhecimento das palavras da ministra da Cultura, avança a Europe 1.

