“O RS é estratégico para a Lactalis do Brasil”, aponta o CEO do grupo no Brasil, André Salles

Em outubro de 2016, a missão empresarial do governo gaúcho à Alemanha, acertou uma parceria com a Lactalis, na França, visando o estabelecimento da empresa no RS, celebrando um investimento no Estado na ordem de R$ 100 milhões. Na manhã desta quarta-feira (28), em Teutônia/RS, foi inaugurada a nova planta industrial da empresa, concretizando o compromisso então assumido. O grupo Lactalis do Brasil, detém as marcas Elegê, Batavo e Poços de Caldas e agora passa a produzir a manteiga com a marca Prèsident, produto consagrado na França. Além disso, passa também a comercializar, com pioneirismo no País, o leite Elegê UHT em embalagem PET.

Durante a cerimônia, na sede da empresa, em Teutônia, o CEO da Lactalis do Brasil, André Salles, apresentou os bons números do Grupo em território nacional, mundial e em solo gaúcho. O grupo entrou em operação em 1933, na França, com um único funcionário, produzindo queijos. Nos anos 50 ingressou na empresa a segunda geração. Em 1968 foi criada a marca Prèsident. Em 2000, assumiu a gestão a terceira geração com um processo acelerado de internacionalização das operações. Em 2011 houve a aquisição da Parmalat. Hoje são 80 mil funcionários, com 240 fábricas presentes em 47 países, onde a companhia mantém sua liderança em produtos lácteos.

A empresa conta com uma produção anual de 19 milhões de litros de leite. O faturamento em 2017 alcançou o patamar de 18 bilhões de Euros. Em participação de mercado, a Europa fica com 58%, 21% nas Américas, sendo 36% no segmento queijos, 25% leite, 14% refrigerados. As três marcas globais são Prèsident, Dalboni e Parmalat.

No Brasil, são 14 plantas industriais e a empresa está presente em 50 localidades, com cinco mil colaboradores, administrando uma produção de 1,6 milhão de litros de leite captados de 11 mil produtores.

O RS é considerado um importante mercado para a Lactalis, onde a empresa conta com cinco unidades e 1.700 colaboradores. “O Rio Grande do Sul é estratégico para o grupo”, como aponta o CEO da Lactalis do Brasil, André Salles. No ano passado foram captados no Estado 900 milhões de litros de leite, que representam 25% do total de leite produzido no RS. Deste, 80% é exportado para outros Estados.

O mercado externo está no foco do grupo, que já exporta para o Uruguai e começa a negociar seu ingresso nos demais países do Mercosul e Chile. (Clarice Ledur)

