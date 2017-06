O saco sem fundo dos partidos políticos. Incapazes de atrair colaborações de simpatizantes e diante da proibição das doações de empresas, eles querem mais de 3 bilhões de reais para a campanha de 2018

“A democracia custa caro”, costumam repetir os políticos quando o assunto é financiamento eleitoral. A frase faz todo o sentido, mas, curiosamente, no Brasil, quanto pior se torna a qualidade da nossa democracia, mais cara ela fica — pelo menos se formos levar em conta o gasto público com partidos políticos.

Em 2014, o Fundo Partidário, que é formado por multas eleitorais e recursos públicos e distribuído pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral)entre os partidos para financiar seu funcionamento, distribuiu 308 milhões de reais. No ano seguinte, enquanto o Brasil mergulhava numa recessão, com perda de 3,8% do PIB no ano, os gastos pularam para 811 milhões de reais.

Os políticos, no entanto, dizem precisar mais, depois que o STF proibiu, em setembro de 2015, as doações de empresas. Na semana que passou, sete partidos fecharam a proposta de criação de um fundo eleitoral, a ser distribuídos em anos de eleição. Se a proposta vingar, o tal fundo custará ao contribuinte mais 3,5 bilhões de reais a cada pleito.

A proposta vem sendo desenhada pelo líder do governo, Romero Jucá. Além de custosa para o contribuinte, tem uma intenção adicional: dificultar a renovação de quadros no Congresso Nacional e nos cargos no Executivos, em uma tentativa de manutenção da atual representação partidária. O mecanismo usado para isso é utilizar o atual tamanho das bancadas para fazer a distribuição do dinheiro do novo fundo, já propriamente apelidada de “fundão”.

Fatias

Na proposta em estudo, 175 milhões de reais (5% do fundo) seriam distribuídos igualitariamente entre todas as legendas que disputarão as eleições, enquanto 3,32 bilhões de reais (95%) obedeceriam a uma divisão que leva em conta as bancadas atuais do Parlamento. Os recursos direcionados ao partido de Jucá, o PMDB, seriam em torno de 500 milhões de reais, os do PT e PSDB, pouco mais de 350 milhões de reais. Para partidos novos, como a Rede, que tem quatro deputados e um senador, o valor ficaria em torno de 25 milhões de reais.

“O que está se desenhando é uma espécie de ‘fundão’ em que o dinheiro será dado aos partidos, que o distribuirão por sua conta, sem controle da sociedade. Quem vai fazer essa distribuição são as atuais direções partidárias, formadas por políticos envolvidos em esquemas de corrupção”, diz o advogado eleitoralista Luciano Caparroz Pereira Santos, diretor do MCCE (Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral).

Para ele, que é favorável ao financiamento público, os valores do fundão poderiam ser discutidos, porém a distribuição é o pior aspecto da reforma acordada pelos partidos. “Se houvesse responsabilização da direção, o ‘fundão’ faria sentido, seria passível de fiscalização”, diz Santos.

Para o advogado Fernando Neisser, “não há outra forma” no momento, que não aumentar o financiamento público. “Existe a ideia falsa de que se pode fazer eleição barata num país do tamanho do Brasil”, diz ele, que é coordenador-adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político.

