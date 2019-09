O segmento hoteleiro de Porto Alegre e Região Metropolitana registrou alta procura durante a Expointer

Os negócios direta ou indiretamente relacionados à agricultura e à pecuária não foram os únicos beneficiados pela 42ª Expointer, realizada de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A maior feira do agronegócio na América Latina também trouxe impacto positivo ao segmento hoteleiro de Porto Alegre e Região Metropolitana.

Um levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisas do Sindha (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região Metropolitana) junto a 25 estabelecimentos desse tipo constatou que o movimento de reservas nos hotéis ficou acima da média durante os nove dias do evento. “Para 92% dos entrevistados, a demanda foi alta”, ressalta a entidade.

Fatores

De acordo com o presidente do SHPOA (Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre), Carlos Henrique Schmidt, a Expointer manteve a tradição de atrair pessoas de todas as áreas do Estado. Isso motivou os empresários do segmento a realizarem descontos e outras ações especiais, além de abrirem novos leitos.

“A proximidade de Porto Alegre com Esteio é um dos grandes fatores para essa grande demanda”, atribui Schmidt. “Em vista disso, alguns hotéis operaram com quase 100% da sua capacidade durante o período. A feira também reune grandes grupos de famílias e amigos que acompanham as competições e demais atrações do setor rural, bem como integrantes de equipes que trabalham junto aos expositores.”

O dirigente não esconde o contentamento com o desempenho proporcionado pela feira. “Só temos a celebrar, tanto pelo crescimento econômico da Expointer quanto pelos índices do segmento hoteleiro, o que mantém um mês de agosto em concordância com junho e julho, que foram igualmente positivos”, finaliza.

