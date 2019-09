O Senado aprovou Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República com 68 votos a favor e 10 contra

Com a aprovação no Senado, será marcada uma data para a posse de Aras como chefe do MPF.

Logo após a votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), assinou mensagem que, segundo o senador, seria “imediatamente” encaminhada ao Palácio do Planalto, para comunicar ao presidente a aprovação do indicado.

Ao lado de Aras, Alcolumbre cumprimentou o subprocurador e desejou “êxito” ao aprovado. “Muita sorte na condução da PGR, para que possamos juntos pacificar o Brasil”, disse o presidente da Casa.

Aras deixou o Senado sem falar com a imprensa. No início da noite, ele foi à residência oficial do Palácio da Alvorada se reunir com o presidente Jair Bolsonaro.

Sabatina