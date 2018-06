O Senado do Canadá confirmou a legalização da maconha no país

O Senado do Canadá confirmou a legalização da maconha um dia depois de ser aprovada pela Câmara Baixa, abrindo o caminho para a livre produção e consumo da erva a partir de setembro. Após a votação do Senado, que poderia retardar, mas não impedir a sanção, a lei deverá ser homologada pelo governador-geral, que representa a rainha Elizabeth II, mas esta medida não passa de uma formalidade.

O Canadá pôs fim à proibição que pesava sobre a maconha desde 1923. O uso medicinal é permitido desde 2001. A liberalização da maconha era uma das mais controvertidas promessas de campanha do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Trudeau já admitiu ter fumado maconha com os amigos “cinco ou seis vezes”. O país é o primeiro dos membros do G7 a autorizar o livre consumo e produção da maconha cinco anos depois de o Uruguai se tornar o primeiro país do mundo a dar esse passo.

Meses atrás, apareceram pela cidade de Toronto dezenas de estabelecimentos que vendem maconha. Apesar de suas atividades se limitarem à venda de maconha para uso medicinal, que é legal no país, muitos destes estabelecimentos também vendiam maconha a outros compradores. Depois de meses de falta de fiscalização, Toronto começou a fechar dezenas de estabelecimentos do tipo.

“Caminho audacioso”

“Há muito interesse dos nossos aliados pelo que estamos fazendo. Eles reconhecem que o Canadá está percorrendo um caminho audacioso (…) e reconhecem nossa honestidade, quando aceitamos que o sistema atual não funciona para impedir que os jovens tenham um fácil acesso à maconha”, garantiu Trudeau.

“Em muitos países, entre eles o Canadá, é mais fácil (para um menor de idade) comprar um baseado do que comprar uma cerveja. Isso não tem nenhuma lógica! E, além disso, é uma terrível fonte de receita para o crime organizado”, continuou.

Seu governo liberal considera que, “ao controlar e regulamentar a venda da maconha, poderemos proteger melhor nossas comunidades, nossos jovens”. “Os aliados com os quais temos falado estão interessados em ver como isso vai acontecer (…) antes de se aventurar”, destacou Trudeau, sem especificar os países aos quais se referia.

“Se funcionar bem, e eu espero que funcione bem, me surpreenderia se levassem muito tempo para considerar que o modelo pode funcionar para eles”, afirmou.

Uma vez que o governo federal tenha legalizado a maconha, províncias e territórios terão a tarefa de organizar sua comercialização. Ontário e Québec, que representam mais de dois terços da população canadense, já preveem um marco regulatório estrito nas mãos de empresas públicas especializadas.

Em termos de valor, a produção da “indústria de Cannabis iguala a da indústria de cerveja” e é “maior do que a indústria do cigarro”, segundo números oficiais que estimam em 5,7 bilhões de dólares canadenses (cerca de US$ 4,4 bilhões) os gastos dos cidadãos canadenses com maconha em 2017.

