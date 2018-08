O senador Aécio Neves anunciou que não tentará a reeleição e disputará uma vaga de deputado federal por Minas Gerais

O senador Aécio Neves (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (2) que não tentará a reeleição ao Senado e disputará uma vaga de deputado federal por Minas Gerais.

Derrotado por Dilma Rousseff (PT) no 2º turno da eleição presidencial de 2014, Aécio obteve 51 milhões de votos naquele ano, mas, de 2017 para cá, virou réu no STF (Supremo Tribunal Federal), foi afastado do mandato após delações de executivos da JBS e deixou o comando do PSDB.

“Com o objetivo de ampliar o campo de apoio à candidatura que melhor atende ao projeto de reconstrução de Minas, a do senador Antonio Anastasia, informei a ele minha decisão pessoal de não disputar, este ano, a eleição para o Senado, colocando meu nome como pré-candidato à Câmara dos Deputados”, afirmou Aécio.

Réu no STF pelos crimes de obstrução de Justiça e corrupção passiva, Aécio foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por supostamente ter pedido R$ 2 milhões de propina ao empresário Joesley Batista, dono do grupo J&F.

Na nota divulgada nesta quinta, o ex-presidente do PSDB afirma, sem citar algum caso específico, ser alvo de “ataques violentos e covardes”.

“Diariamente”, acrescenta, as falsas versões sobre ele “engolem” os fatos.

“Mas, apesar de todas as injustiças, estou seguro de que, ao final, a verdade prevalecerá e com ela restará provada a correção de todos os meus atos”, afirma o senador tucano.

Leia abaixo a íntegra da nota de Aécio:

“Caras amigas e caros amigos,

Nos últimos 30 anos, seja no Congresso Nacional ou à frente do governo do nosso Estado, dediquei minha vida a defender os interesses de Minas e dos mineiros.

Por isso, nos últimos meses, refleti muito sobre qual a melhor forma de contribuir para que Minas supere a dramática situação que enfrenta hoje e reencontre o caminho do desenvolvimento econômico e social vivenciado nos anos em que governamos o Estado.

Com o objetivo de ampliar o campo de apoio à candidatura que melhor atende ao projeto de reconstrução de Minas, a do senador Antonio Anastasia, informei a ele, hoje, minha decisão pessoal de não disputar, este ano, a eleição para o Senado, colocando meu nome como pré-candidato à Câmara dos Deputados, Casa que já presidi e onde, como líder partidário, à época do governo Fernando Henrique, ajudei a implementar algumas das principais reformas feitas no Brasil contemporâneo.

A gravidade da situação do nosso Estado exigirá uma bancada forte e unida na defesa dos interesses de Minas no Congresso e junto ao governo federal.

Estou certo de que poderei contribuir para isso.

Não foi, como podem imaginar, uma decisão fácil.

Por um lado, porque todas as pesquisas realizadas até aqui apontam meu nome entre os mais bem avaliados na disputa para o Senado.

Por outro, porque estão vivas na minha memória as inúmeras manifestações de estímulo que tenho recebido de lideranças dos mais variados setores e de todas as regiões de Minas.

Mas tomo essa decisão com a responsabilidade daqueles que sempre colocaram os interesses de Minas acima de qualquer projeto pessoal. Os que me conhecem sabem que foi assim que sempre agi e assim continuarei agindo.

Meus amigos,

Todos conhecem os ataques violentos e covardes de que tenho sido alvo. Diariamente as falsas versões engolem os fatos. Mas apesar de todas as injustiças, estou seguro de que, ao final, a verdade prevalecerá e com ela restará provada a correção de todos os meus atos.

Até lá, estarei lutando para que a verdade prevaleça.

Farei isso, em respeito à minha trajetória política, à minha família e a todos que me levaram a conduzir o que muitos consideram o mais exitoso governo da nossa história recente.

E farei isso, especialmente, em respeito a todos aqueles que sempre me honraram com a sua confiança.

Continuarei minha caminhada com o mesmo entusiasmo e determinação, e movido pelo mesmo sentimento que, há tantos anos, me trouxe para a vida pública: o amor a Minas e aos mineiros. Aécio Neves”

