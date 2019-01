O senador Renan Calheiros prometeu ajudar a aprovar a reforma da Previdência se for eleito presidente do Senado

Pré-candidato a presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que ajudará o governo Jair Bolsonaro a aprovar a proposta de reforma da Previdência Social. “Se eu for [eleito presidente do Senado], eu quero ajudar. Já conversei com [o ministro da Economia] Paulo Guedes, uma noite inteira, e falei que quero ajudar na aprovação da reforma da Previdência. Combinei de, quando eu voltar a Brasília, na outra semana, voltarmos a falar”, afirmou.

Segundo Renan, ainda não está definido que o MDB terá candidato a presidente da Casa. A definição, acrescentou, só deve sair no dia 1º de fevereiro. Além do nome dele, também aparecem os de Simone Tebet (MS) e de Eduardo Braga (AM). “O MDB sempre faz assim, é democrático. O que já está combinado é que, seja quem for, vamos unidos”, disse o senador.

Questionado se tem vontade de ser candidato, respondeu: “Se o partido indicar, eu vou ser. Só nesta condição. Não posso inverter”. Renan disse que “muita gente” quer ajudar na pauta econômica – e ele é uma dessas pessoas.

Sem candidato na disputa, o apoio formal do PT ainda não foi lançado e será alvo de discussão entre os petistas em reunião marcada para o próximo dia 29. No entanto, integrantes da legenda sinalizam que devem caminhar com o MDB, caso o alagoano seja o nome confirmado pelo partido com a maior número de senadores na próxima legislatura.

Coordenador da Lava-Jato

Em seu Twitter, nesta terça-feira (15), Renan afirmou que o coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol, “continua a proferir palavras débeis, vazias, e com interesse político, como um ser possuído”.

Investigado na Operação Lava-Jato, o emedebista tenta voltar ao comando do Senado. O voto sigiloso no pleito foi alvo de questionamentos no STF (Supremo Tribunal Federal). O presidente da Corte, Dias Toffoli, rejeitou recurso para divulgar a escolha dos senadores ao cargo na última quinta-feira (10).

Por meio das redes sociais, na segunda-feira (14) o chefe da força-tarefa compartilhou uma notícia do Correio Braziliense que mostra a votação secreta como um “trunfo” do senador na disputa ao cargo. Ao lado da notícia, Deltan expõe sua opinião, pedindo que seus seguidores assinem um abaixo assinado: “Em menos de três dias, 430 mil brasileiros já mandaram o recado: querem VOTAÇÃO ABERTA para as eleições dos presidentes do Congresso”.

“Mais de 500 MIL PESSOAS estão pedindo o #votoaberto. É um grito da sociedade pelo direito de acompanhar a posição de seus representantes nessa escolha que pode ser tão importante quanto a eleição de um Presidente da República”, afirmou Deltan, em outra publicação.

