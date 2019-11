Porto Alegre O serviço de “Achados e Perdidos” da Companhia Carris aparece no topo da pesquisa de satisfação realizada pela prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

Atendimento é feito dentro de um bonde restaurado, na sede da empresa. (Foto: Fernanda Schwengber Leal/PMPA)

Uma pesquisa de satisfação realizada pela prefeitura de Porto Alegre apontou o “Achados e Perdidos” da Companhia Carris como o melhor serviço público municipal disponível à população da capital gaúcha. Em média, 30 objetos são encontrados por dia nos ônibus da empresa, em uma lista que inclui cartões Tri, documentos, telefones celulares, peças de roupa e chaves, apenas para mencionar os exemplos mais corriqueiros.

Sempre que um objeto é encontrado pela tripulação (motorista ou cobrador) no interior do coletivo, é encaminhado ao SACC (Serviço de Atendimento ao Cliente Carris), que registra e realiza procedimentos diferenciados, previstos para cada caso e tipo de item localizado. O setor localiza-se em um bonde restaurado, modelo “Brill”, em frente à sede da Carris, na rua Albion, próximo ao supermercado Carrefour do bairro Partenon (Zona Leste).

Quando são recebidos documentos ou carteiras, por exemplo, os funcionários da unidade realizam uma pesquisa ativa, cruzando dados, buscando referências, contatos e fazendo busca pelo nome do cliente em redes sociais, dentre outros recursos. “A medida, que vem sendo adotada desde o ano passado, contribui para aumentar a eficiência e a agilidade na devolução”, garante a prefeitura.

A Companhia passou a prestar um serviço integrado de comunicação e relacionamento com o cliente. “Não houve aplicação de recursos financeiros, e sim investimento nas pessoas, com planejamento. Ainda temos grandes desafios quanto a melhoria da qualidade dos serviços da empresa, mas temos o compromisso de evoluir e entregar o melhor”, avalia a diretora-presidente da Carris, Helen Machado.

Transparência

O levantamento que colocou o “Achados e Perdidos” da Carris no topo de ranking foi realizado pela Carta de Serviços, definido pelo Executivo de Porto Alegre como “um instrumento institucional e de transparência, que descreve os serviços oferecidos pelos órgãos públicos e tem a responsabilidade de orientar a população sobre as formas de acessá-los”.

A iniciativa cumpre o que determina a lei 13.460/2017, prevendo a proteção de defesa dos direitos da população e a qualificação dos atendimentos públicos municipais. As informações são atualizadas em tempo real e é possível filtrar por secretaria e período.

Disponibilizada desde agosto de 2018, a Pesquisa de Satisfação ocorre no âmbito dessa plataforma, de forma contínua, com atualização simultânea e consulta por meio de link específico no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

Com ela, os usuários podem avaliar os serviços prestados por todas as secretarias e órgãos municipais e fazer sugestões de melhorias. Para participar da pesquisa, basta acessar o link do serviço que deseja avaliar e clicar no botão “dê sua opinião sobre o serviço”.

Top-5 na avaliação popular



– SACC Carris – Achados e Perdidos: nota 5,0;

– Vagas de Trabalho – Intermediação de Mão de Obra: nota 4,7;

– Seguro Desemprego – Habilitação: note 4,7;

– Ouvidoria-Geral do Município: note 4,5;

– Atividades Recreativas: nota 4,5.

(Marcello Campos)

