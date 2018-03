O setor de construção civil teve a maior queda no PIB entre os 12 setores analisados

O setor de construção civil teve a maior queda no PIB (Produto Interno Bruto) entre os 12 setores investigados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O tombo foi de 5% em 2017. A mão de obra ocupada no setor recuou 6,2% no ano passado. E as operações de crédito no setor tiveram tombo de 2,2%.

Além da construção civil, outros três setores tiveram retração em 2017. A administração pública (defesa, saúde, educação e seguridade social) recuou 0,6%. Os serviços de informação e comunicação recuaram 1,1%. E as atividades financeiras, como seguros e outros serviços relacionados, tiveram queda de 1,3%.

Na outra ponta, a agropecuária foi o setor que mais avançou: alta de 13%. E a indústria extrativa cresceu 4,3%, graças ao aumento na extração de petróleo e à produção de minério de ferro. O terceiro setor que mais cresceu foi o comércio, com avanço de 1,8%.

Deixe seu comentário: