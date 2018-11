O setor de serviços do País teve queda em setembro

Em setembro, o setor de serviços teve variação negativa de 0,3% frente a agosto e encerrou quatro meses de volatilidade: maio (-3,5%), junho (4,9%), julho (-2%) e agosto (1,4%). Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em relação a setembro de 2017 (série sem ajuste sazonal), os serviços cresceram 0,5%, a segunda taxa positiva seguida desde novembro (1%) e dezembro (0,5%) de 2014. O acumulado do ano ficou em -0,4%. Já o acumulado em 12 meses passou de -0,6% em agosto para -0,3% em setembro, a taxa negativa menos intensa desde junho de 2015 (-0,2%).

No terceiro trimestre (série sem ajuste sazonal), o setor de serviços cresceu 0,7% frente ao mesmo período de 2017 e interrompeu uma sequência de 14 trimestres seguidos de queda. A variação de -0,3% de agosto para setembro foi acompanhada por três das cinco atividades investigadas, com destaque para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que, ao recuar 1,3%, devolveu parte do ganho de 2,8% verificado em agosto.

Os demais resultados negativos vieram dos serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,4%), que eliminou parte do avanço de 3,1% observado em agosto, e de outros serviços (-3,2%), que suprimiu integralmente o ganho do mês anterior (1,0%). Já os serviços de informação e comunicação (0,4%) e os prestados às famílias (1,4%) contribuíram positivamente para o volume de serviços nesse mês.

Ainda na série com ajuste sazonal, o índice de média móvel trimestral para o volume de serviços variou -0,3% no trimestre encerrado em setembro de 2018 frente ao mês anterior, após ter alcançado a taxa mais intensa da série histórica (1,4%) no trimestre terminado em agosto.

Setores

Entre os setores, o ramo de outros serviços (-1,8%) teve a retração mais intensa após alta de 0,5% em agosto. Os demais resultados negativos vieram de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,8%), que devolveu parte do avanço do mês anterior (4,3%), e de serviços de informação e comunicação (-0,8%), que manteve a trajetória descendente iniciada em junho.

Já os serviços prestados às famílias (1,6%) e os profissionais, administrativos e complementares (0,2%) tiveram taxas positivas e permaneceram com trajetória ascendente iniciada em junho e julho de 2018.

Em relação a setembro de 2017, o setor de serviços cresceu 0,5%, com avanço em três das cinco atividades e em 41% dos 166 tipos de serviços investigados. Entre as atividades, os serviços de informação e comunicação (2,2%) e os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,6%) deram as principais contribuições positivas.

Outro impacto positivo veio dos serviços prestados às famílias (0,4%). Já as influências negativas ficaram com os serviços profissionais, administrativos e complementares (-2,3%) e com outros serviços (-4%).

O acumulado no ano variou -0,4%, com taxas negativas em três das cinco atividades e em 56,6% dos 166 tipos de serviços investigados. Entre os setores, os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,9%) e os de informação e comunicação (-1,2%) exerceram os principais impactos negativos.

O outro setor que também recuou foi o de serviços prestados às famílias (-0,8%). Já as contribuições positivas ficaram com os segmentos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,3%) e de outros serviços (1,6%).

