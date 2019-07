“O seu restaurante está preparado para atender à geração Z?” é o tema do Seminário de Food Service 2019 da NCR Brasil em parceria com o Instituto Ronald McDonald

Com palestras e conteúdos pensados para proporcionar novos conhecimentos e compartilhar visões e experiências para inspirar, transformar e conectar os gestores de restaurantes com o consumidor digital, a NCR realizará o Seminário de Food Service 2019 no dia 01 de agosto, em um espaço que respira inovação e tecnologia, o Espaço Cubo Itaú, em São Paulo.

O evento reunirá redes de franquias de alimentação, proprietários de restaurantes, gestores, consultores e grandes especialistas do setor para uma tarde de palestras, debates, apresentação de novas tecnologias e networking, além de uma exposição com fornecedores e parceiros do segmento de food service. O objetivo é levar os participantes a responder à pergunta conceito do evento: o seu restaurante está preparado para atender à geração Z?

Geração Z é como são chamados os jovens que estão começando a consumir produtos e serviços nos dias de hoje, “a geração que nasceu no mundo digital já conectada a experiências rápidas e personalizadas”, diz Raquel Thomé, Head da divisão de Commerce da NCR no Brasil. A executiva explica que eles também vão impactar o futuro e por isso “precisamos entender o comportamento, hábitos e desejos desses jovens, assim como as suas preferências de consumo”.

Renata Zepelini, diretora de TI do McDonald’s, é uma das painelistas convidadas para abordar o tema e mostrar como a famosa rede de fast food se reinventou para se conectar com a nova geração digital. O tema norteará o evento que contará também com os insights de Fabíola Brito, professora de pós-graduação do Mackenzie, com a palestra sobre consumo, experiências e as novas gerações.

“Entregar uma experiência de acordo com os desejos e necessidades individuais do cliente é a chave para o sucesso dos negócios, desde a experiência dentro do restaurante até as entregas realizadas pelo delivery”, explica Raquel. Para complementar essa ideia, Dennis Nakamura, sócio cofundador da Relp! Aceleradora de Restaurantes – empresa especializada em gestão, inovação, capacitação, relacionamentos e desenvolvimento de negócios para o Food Service – dará algumas pitadas para que os participantes melhorem a experiência do consumidor no delivery, consequentemente melhorando seus resultados.

Para conectar experiências, inovação e tecnologia, o evento contará com a palestra de Rudolf Popper, superintendente de parcerias da Rede, sobre o futuro dos meios de pagamento, e um painel de debate com Bruno Grinberg, sócio da Companhia Tradicional do Comércio, que é dona de marcas como Bráz Pizzaria, Lanchonete da Cidade, Astor e Pirajá.

Para apoiar os parceiros do segmento de food service nessa jornada para entregar experiências que se conectem cada vez mais com os seus diferentes consumidores, a NCR apresentará em primeira mão a sua nova solução Digital Connected Services que, através de dispositivos de IoT (Internet das Coisas) e Inteligência Artificial, gerencia todos os equipamentos e operações do restaurante para otimizar custos e engajar os clientes.

A inscrição no evento pode ser feita pelo site: http://bit.ly/2LgQcBY. Toda a receita será doada para o Instituto Ronald McDonald, que tem como missão promover a saúde e a qualidade de vida de adolescentes e crianças com câncer.

Seminário de Food Service 2019/ 01 de agosto de 2019, quinta-feira/ das 14h às 19h/ Espaço Cubo Itaú/ Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia, São Paulo/SP/ Ingresso: http://bit.ly/2LgQcBY

