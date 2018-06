O show de Cristiano Ronaldo em sua estreia no Mundial teve recorde e uma possível alfinetada em Messi

Cristiano Ronaldo começou o Mundial na Rússia batendo recordes. Com os gols marcados em sua atuação de gala no empate por 3 a 3 entre Portugal e Espanha nesta sexta-feira (15), o melhor do mundo se juntou ao seleto grupo de jogadores que balançaram as redes em quatro edições de Mundiais: Pelé (1958, 1962, 1966, 1970) e os alemães Uwe Seeler (1958, 1962, 1966, 1970) e Miroslav Klose (2002, 2006, 2010, 2014). O português havia balançado as redes em 2006, 2010 e 2014. As informações são da revista Veja e da Gazeta Esportiva.

Além disso, com os gols da partida desta sexta-feira, CR7 alcançou o feito de marcar gols em nove torneios internacionais consecutivos. Ele marcou em quatro edições de Eurocopa (2004, 2008, 2012 e 2016), quatro Copas (2006, 2010, 2014 e 2018) e em uma Copa das Confederações (2017).

Provocação?

Além dos recordes, Cristiano Ronaldo pode ter mandado um recado para o seu principal rival no Olimpo do futebol: o argentino Lionel Messi. Depois de converter pênalti sofrido por ele mesmo e abrir o placar contra a Espanha, o craque deu seu tradicional pulo aos gritos de ”Siii”, e, na sequência, levou a mão direita ao queixo, em um gesto aludindo à figura de uma cabra.

Cabra, em inglês, é goat. Esse termo, por sua vez, faz referência a uma sigla muito utilizada nos esportes, G.O.A.T. (Greatest of all time) – em tradução livre, “o melhor de todos os tempos”. Além de reforçar um discurso do próprio CR7, a comemoração é uma possível alfinetada a seu arquirrival. Às vésperas da abertura do Mundial, o camisa 10 da Argentina posou com uma cabra para a revista americana Paper, que o colocou como um dos melhores da história.

O jogo

Portugal inaugurou o marcador logo aos três minutos do primeiro tempo. Cristiano Ronaldo partiu para cima de Nacho e caiu dentro da área. O árbitro italiano Gianluca Rocchi marcou pênalti, convertido pelo astro do Real Madrid.

A Espanha empatou aos 23 minutos do primeiro tempo. Diego Costa levou a melhor na disputa de bola com Pepe, que pediu falta. O centroavante nascido no Brasil balançou na frente de dois marcadores e achou espaço para finalizar no canto direito de Rui Patricio.

O time dirigido por Fernando Hierro ditava o ritmo do jogo e acertou o travessão em um chute disparado por Isco, mas foi vazado novamente aos 43 minutos do primeiro tempo. Cristiano Ronaldo bateu de canhota após receber de Gonçalo Guedes na entrada da área e contou com falha grave do goleiro De Gea.

A Espanha voltou inspirada para a etapa complementar e chegou ao empate aos nove minutos. Em cobrança de falta, David Silva levantou na área e Busquets completou de cabeça para o meio. Oportunista, Diego Costa mandou a bola para o fundo das redes.

A equipe comandada por Hierro soube como aproveitar o momento favorável e virou o jogo três minutos depois. Após jogada pela esquerda, a bola desviou na zaga portuguesa e sobrou limpa para finalização perfeita de Nacho, que ainda viu a pelota tocar na trave antes de entrar.

Enfim em vantagem no marcador, a Espanha procurou valorizar a posse de bola. Mas o persistente Cristiano Ronaldo marcou seu terceiro gol aos 42 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta perto da entrada da área, De Gea deixou seu canto esquerdo aberto diante do astro e não conseguiu defender.

Com o ponto somado diante da Espanha, Portugal fica dois atrás do Irã, líder do Grupo B da Copa do Mundo. Às 9 horas (de Brasília) de quarta-feira, o time defendido por Cristiano Ronaldo entra em campo para enfrentar Marrocos, que acabou derrotado na estreia.

Deixe seu comentário: