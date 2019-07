O sinal verde da França ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul depende de “ações concretas e resultados” apresentados pelo governo brasileiro, e não apenas de compromissos verbais no que se refere à preservação ambiental

O sinal verde da França ao acordo comercial recém-celebrado entre a UE (União Europeia) e o Mercosul depende de “ações concretas e resultados” apresentados pelo governo brasileiro, e não apenas de compromissos verbais – sobretudo no que se refere à preservação ambiental. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e da Agência Brasil.

O governo Emmanuel Macron, além disso, vai esperar pelo menos até o fim de 2020 para se posicionar sobre o pacto no Conselho Europeu [que reúne chefes de Estado e de governo dos 28 países da UE].

Depois dessa fase, o texto ainda precisa passar pelo Parlamento Europeu e pelos Legislativos nacionais para entrar plenamente em vigor.

As condições e os prazos foram definidos, em entrevista por e-mail à Folha de S.Paulo, pelo ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, que iniciou, no sábado (27), uma visita ao Brasil.

O chanceler diz que, antes de ratificar o pacto negociado por quase 20 anos, Paris quer realizar uma “avaliação independente e transparente” dos termos do documento. Um dos quesitos a serem considerados é a implantação concreta pelo Brasil das provisões do Acordo de Paris sobre o Clima (2015), que lista iniciativas para mitigar o aquecimento do planeta.

Le Drian sugere que a França não vai se curvar à oposição ruidosa dos agricultores ao acordo com o Mercosul. “Não se deve apostar na tática do medo”, afirma, sobre as previsões de que haverá uma invasão de mercadoria sul-americana na UE, por causa de controles sanitários e ambientais menos severos nos países de origem.

Questionado sobre em quanto tempo a França vai ratificar o acordo Mercosul-UE, Le Drian respondeu: “Por causa de seu teor, que cobre áreas de competência da UE, mas também dos Estados-membros, o acordo será submetido ao conjunto dos países que a integram – no nosso caso, ao Parlamento francês. Antes, porém, ele deverá ser debatido e votado no Conselho e no Parlamento Europeus. Será um processo longo, e não imaginamos anunciar ao Conselho nossa posição antes do fim de 2020”.

Importância do acordo

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ministro Jean-Yves Le Drian, destacaram nesta segunda-feira (29) a importância do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a UE.

Em declaração à imprensa, no Palácio Itamaraty, Ernesto Araújo ressaltou que o acordo abre perspectivas “excelentes” para o setor privado e investidores e permitirá às empresas dos países dos dois blocos “se posicionarem melhor nas cadeias globais de valor”.

Jean-Yves Le Drian disse que trouxe mensagem do presidente francês, Emmanuel Macron, ao governo brasileiro, sobre a importância de um diálogo bilateral direto e transparente sobre todos os temas de interesse comum. “Há um potencial econômico importante que este acordo representa para nossas empresas. Ao mesmo tempo, devemos tomar o tempo de realizar, por nossa parte, uma avaliação nacional completa, independente e transparente deste acordo que permitirá, assim, determinar a posição das autoridades francesas”, disse Jean-Yves.

Bolsonaro cancela encontro com ministro e vai cortar o cabelo

O presidente Jair Bolsonaro cancelou de última hora uma agenda que manteria na tarde desta segunda-feira (29) com o ministro de Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian. Bolsonaro deveria receber Le Drian em audiência às 15h no Palácio do Planalto, compromisso que deveria se estender até as 15h30.

No entanto, minutos antes da reunião, o francês foi avisado pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, de que Bolsonaro não teria mais horário disponível para o encontro.

Poucos minutos depois do horário em que a reunião deveria acabar, por volta de 15h45, o presidente apareceu em uma live nas redes sociais cortando o cabelo.

Diante do cancelamento com o presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão também modificou sua agenda e decidiu não se encontrar com o francês. A reunião estava prevista para ocorrer às 16h.

Diplomatas consultados pela Folha disseram, sob condição de anonimato, que suspender um encontro de última hora com uma autoridade de alto nível de outro país é considerado um gesto no mínimo descortês.

