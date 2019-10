O Sinduscon realizará no fim do mês uma grande feira de imóveis em Porto Alegre

De 25 a 27 de outubro, o Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul) realizará a “Galeria de Imóveis” no Bourbon Shopping Wallig, em Porto Alegre. O evento reunirá diversas empresas e especialistas do segmento em uma feira cujo objetivo é aproximá-lo dos consumidores, a fim de esclarecer dúvidas e estimular negócios.

A iniciativa faz parte das comemorações do aniversário de 70 anos do Sindicato e a proposta da entidade é fomentar o mercado imobiliário. De acordo com o presidente do Sinduscon-RS, Aquiles Dal Molin Junior, este é o momento perfeito para a aquisição de um imóvel.

“Para quem quer comprar, trata-se de uma ótima oportunidade para encontrar várias empreendimentos em um único lugar, oferecendo unidades prontas para morar e lançamentos, em condições especiais”, avalia. “Esse contato direto facilita a negociação, criando um ambiente propício para o fechamento de contratos.”

“O início da retomada do crescimento econômico sinaliza o aquecimento do setor em termos de comercialização de imóveis”, prossegue o dirigente. “Com isso, a tendência é de uma procura maior e, consequentemente, uma recuperação gradual também do valor médio dos imóveis, afetado até então pela crise prolongada dos últimos anos.”

Ele ainda menciona como fatores que contribuem para este cenário positivo as novas regras nas taxas de financiamento da Caixa Econômica Federal, corrigidas pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo): “São mudanças que prometem facilitar a vida de quem quer financiar um imóvel, com reduções significativas nas parcelas”.

O superintendente regional da Caixa no Rio Grande do Sul, Marcos Tavaniello, destaca que a parceria com o Sinduscon oportunizará às pessoas a realização do sonho da casa própria, um dos principais focos de atuação do banco estatal: “Além reunir oportunidades variadas em um só local, da ‘Galeria de Imóveis’ ressaltará as grandes vantagens de se optar pelo financiamento de um imóvel nos dias atuais”.

“A partir da próxima semana, já ofereceremos a TR [Taxa Referencial] de 7,5% e um IPCA que está batendo o recorde como o mais baixo dos últimos 20 anos”, acrescenta o executivo. “Nunca os índices foram tão baixos no País e temos um grande desafio de dar visibilidade a estas informações que muito beneficiam a população.”

Detalhes

Com entrada franca, o evento foi lançado na tarde dessa quinta-feira na sede da Caixa no Centro Histórico de Porto Alegre. A visitação estará aberta entre 10h e 22h nos dias 25 e 26 (sexta-feira e sábado), e das 11h às 20h no dia 27 de outubro (domingo).

Os estandes serão instalados no estacionamento do quarto andar do Bourbon Shopping Wallig, localizado na avenida Assis Brasil nº 2.611 (bairro Cristo Redentor), na Zona Norte da capital gaúcha.

(Marcello Campos)

