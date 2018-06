O Sine Municipal de Porto Alegre oferece 515 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (25) e até serem preenchidas estão disponíveis do Sine Municipal de Porto Alegre 515 vagas de trabalho para diversos cargos.

Os destaques são 300 postos de Operador de Telemarketing, 50 vagas para Motorista de Caminhão Carreta e 32 vagas para Auxiliar de Limpeza, que requer ensino fundamental incompleto e 6 meses de experiência.

Os interessados devem comparecer na unidade do Centro Histórico, localizada na esquina das avenidas Sepúlveda com Mauá, das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga será solicitada a comprovação da qualificação exigida.

Confira as vagas:

Abastecedor de linha de produção 2

Açougueiro 1

Analista de recursos humanos 2

Apontador de obras 1

Auxiliar administrativo 2

Auxiliar de armazenamento 10

Auxiliar de cozinha 2

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de limpeza 32

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 2

Auxiliar de pessoal 1

Barista 1

Cabeleireiro 1

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 50

Chanfrador de calçados 2

Chefe de serviço de limpeza 1

Cobrador externo 1

Conferente de carga e descarga 2

Costureira de máquina overloque 5

Cozinheiro geral 3

Cuidador de pessoas idosas e dependentes 2

Embalador, a mão 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Encarregado de obras 2

Estoquista 1

Forneiro de fundição 1

Instalador de alarme 1

Instalador de painéis 1

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 10

Isolador térmico 2

Marceneiro 3

Mecânico de automóveis e caminhões 1

Mecânico de automóvel 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1

Mecânico de motor a diesel 2

Mestre eletricista enrolador de bobinas 4

Motorista carreteiro 25

Motorista de caminhão 1

Operador de mercadorias e derivativos 6

Operador de caixa 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico 1

Operador de empilhadeira 1

Operador de máquinas fixas, em geral 1

Operador de telemarketing receptivo 300

Pizzaiolo 1

Projetista de móveis 1

Recepcionista de hotel 2

Repositor – em supermercados 1

Supervisor de transportes 4

Técnico de enfermagem 3

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2

Torneiro mecânico 1

Trocador 5

Vigia 2

Vigilante 1

Deixe seu comentário: