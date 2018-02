O sistema Android esconde alguns truques que mudam o visual do smartphone

Nem todo usuário sabe, mas o sistema operacional Android possui uma ferramenta escondida, chamada “Sintonizador System UI”, que oferece formas extras de personalizar a interface do celular do tipo smartphone. Dentre outros itens, esse recurso permite ao usuário modificar os ícones que aparecem na barra de status do sistema, seja retirando ou adicionando-os.

Dessa forma, a ferramenta possibilita que cada pessoa coloque o ícone das ferramentas que considera mais importantes. De acordo com especialistas em novidades digitais, entretanto, é importante ter em mente que nem todos os aparelhos com sistema Android têm acesso a esse menu. De maneira geral, no entanto, sabe-se que, quanto mais “puro” o Android de seu dispositivo, maiores as chances de disponibilidade do recurso.

Alguns celulares que conseguem acessá-lo são o Moto Z2 Play, o Moto G5 e o Moto G5 Plus, além do Nexus 6P e do Nexus 5X. Celulares da Samsung, por sua vez, geralmente ficam de fora dessa lista, pois utilizam a TouchWiz, uma versão do sistema operacional modificada pela empresa coreana.

De qualquer forma, nunca é demais tentar. A seguir, passo a passo, saiba como como habilitar o Sintonizador System UI e editar a barra de status do Android, deixando-a com a uma configuração personalizada (ou “customizada”, como manda o vocabulário mais atual), de acordo com as suas preferências.

Primeira etapa

Na tela inicial do Android, deslize o dedo de cima para baixo para expandir o painel de configurações rápidas do sistema. Toque no ícone de engrenagem e mantenha-o pressionado até que ele comece a girar. Quando isso ocorrer, o sistema exibirá uma mensagem informando que o Sintonizador System UI foi adicionado às configurações.

Segunda etapa

Abra a bandeja de aplicativos do Android e entre no menu “Configurar”. Desça até “Sistema” e veja que agora aparece a opção “Sintonizador System UI”. Toque nela e, na caixa de diálogo que será aberta, clique em “Entendi”.

Terceira etapa

Acesse a opção “Barra de status”. Veja que os recursos são acompanhados de uma chave de ativação/desativação. Deixe os ícones que quiser que apareçam na barra de status na posição ligada (verde) e os que não quiser, na posição desligada (cinza).

Quarta etapa



Além de inserir e retirar, você também pode alterar o comportamento de alguns ícones da barra de status. Clique em “Bateria” e veja as opções. Neste tutorial, selecionamos “Sempre mostrar porcentagem”.

Quinta etapa

Em “Hora”, além do padrão, é possível escolher ocultar o ícone ou exibir horas, minutos e segundos, opção escolhida para demonstração neste tutorial.

Sexta etapa

Ao final de todas as modificações, a barra de status do Android automaticamente ficará como você configurou. Neste exemplo, ela exibe horas, minutos e segundos e sempre mostra o percentual da bateria.

