O smartphone dobrável da Samsung deve ser lançado em março por 1.770 dólares

A Samsung causou furor no mercado de tecnologia ao apresentar, na semana passada, o protótipo de seu primeiro smartphone dobrável, com tela flexível. Contudo, a novidade será para poucos. De acordo com reportagem publicada pela agência de notícias estatal Yonhap, o aparelho deve chegar ao mercado em março, por 2 milhões de wons, o equivalente a cerca de US$ 1.770 (R$ 6.630). Por comparação, o modelo mais caro da Apple, o iPhone XS Max, tem preço máximo de US$ 1.449.

Segundo fontes da indústria, a gigante sul-coreana irá lançar o Galaxy S10 em fevereiro. No mês seguinte, fará o lançamento de uma outra versão do S10, mas com suporte à rede 5G, e do Galaxy F, como será chamado o smartphone dobrável. Contudo, o aparelho ainda não terá conexão 5G.

A previsão bate com declarações do presidente da divisão mobile da Samsung, Koh Dong-jin, que afirmou recentemente que o smartphone dobrável estará no mercado ainda no primeiro semestre do ano que vem, com volume de produção de ao menos 1 milhão de unidades.

Analistas da indústria esperam que o aparelho seja apresentado ao público em fevereiro, durante o Mobile World Congress, antes da chegada às lojas, em março. Segundo a agência sul-coreana, o preço salgado seria uma estratégia da própria companhia para limitar as vendas.

O smartphone dobrável terá tela de 7,3 polegadas quando aberto, como um pequeno tablet, e de 4,6 polegadas quando fechado, as dimensões de um smartphone. A empresa ainda não forneceu outros detalhes da configuração de hardware.

Smartphone para jogos

Enquanto o Galaxy S10 e o Galaxy F não chegam ao mercado, o Galaxy Note9 é um dos principais lançamentos do ano em relação à velocidade, potência e desempenho, principalmente para os usuários que buscam um smartphone tanto para o trabalho, quanto para o entretenimento. Pensando nisso, a Samsung equipou seu mais novo modelo com o que há de melhor em software e hardware, para oferecer uma experiência única de jogabilidade para todos os tipos de gamers.

Além da comodidade de jogar em qualquer ambiente por conta de sua portabilidade, o Galaxy Note9 permite fluidez e velocidade para realizar streaming e download do seu game favorito, graças ao processador de 10 nanômetros que, além de aumentar o desempenho da CPU e da GPU em 33% e 23%, respectivamente, suporta as mais rápidas velocidades de rede disponíveis, com downloads de até 1,2 gigabits por segundo (Gbps).

O Galaxy Note9 também conta com um sistema de resfriamento Water Carbon desenvolvido pela Samsung, que permite que o smartphone funcione durante longos períodos, sem comprometer seu desempenho.

Outro destaque é o algoritmo de ajuste de performance baseado em Inteligência Artificial no dispositivo que fornece até 40% mais FPS (quadros por segundo) estável durante os jogos. Isso permite que o smartphone proporcione visuais mais suaves e uma experiência mais agradável nos melhores e mais pesados jogos.

O Display Infinito Super AMOLED de 6,4 polegadas proporciona a melhor experiência tanto de jogabilidade quanto para assistir vídeos ou conferir fotos, já que ocupa quase toda a frente do smartphone, eliminando as bordas e permitindo imersão total ao conteúdo, que garantem que o usuário não perca nenhum detalhe importante durante as partidas.

Para os que não abrem mão de jogar a todo momento e não querem depender de carregar o smartphone toda hora, o Galaxy Note9 conta com a maior bateria já vista na série Galaxy. São 4.000 mAh de autonomia que garantem muito mais tempo longe da tomada para a diversão não ser interrompida.

Deixe seu comentário: