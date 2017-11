O smartphone Samsung Galaxy S6 poderá ser atualizado para o sistema Android 8.0 Oreo

O smartphone Galaxy S6 representou o produto top-de-linha da multinacional sul-coreana Samsung no primeiro semestre de 2015, mas apesar dos mais de dois anos transcorrido desde então, o aparelho deve receber o sistema operacional Android 8.0 Oreo, mais nova versão do sistema operacional da Google.

A informação vem do site especializado www.reddit.com, um dos mais acessados por quem se interessa pelo mundo de novidades da tecnologia: um usuário conhecido como “CyberConCoder” conversou com quatro representantes da empresa em um dos fóruns da página virtual e eles confirmaram, extraoficialmente, a chegada do Android 8.0 no S6.

Na enorme lista de perguntas e respostas do bate-papo on-line, os emissários da Samsung disseram que esse smartphone receberá a nova versão do sistema operacional. Eles não souberam detalhar – ou preferiram manter a velha máxima de que “o sigilo é a alma do negócio” – uma data específica para que isso aconteça.

De acordo com o “CyberConCoder”, os quatro integrantes da Samsung também asseguraram que, daqui para frente, os tops-de-linha da empresa devem receber três anos de update do Android. Até o momento, a Samsung não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, o que recomenda uma postura de cautela em relação a essas e outras informações e previsões sobre o assunto.

