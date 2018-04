O sogro de Pippa Middleton, irmã da mulher do príncipe William, foi preso acusado de estupro em Paris

O sogro de Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton, mulher do príncipe William, do Reino Unido, foi indiciado pela Justiça francesa sob a suspeita de “estupro de uma menor de idade”. David Matthews foi preso preventivamente na cidade de Paris, na França, segundo agências internacionais revelaram.

Na quinta-feira, Matthews foi indiciado por “estupro de uma menor por uma pessoa com autoridade sobre a vítima”, e posto sob controle judicial, segundo informações da rádio Europa 1.

Os fatos teriam ocorrido entre 1998 e 1999, e a denúncia foi apresentada no ano passado. David Matthews é pai do empresário James Matthews, que se casou com Pippa Middleton em maio do ano passado.

James fez fortuna administrando fundos de pensões. Foi piloto de corrida e é herdeiro de um título de lorde escocês. Além disso, possui mais de 4.000 hectares em terras na Escócia.

Deixe seu comentário: