O sol predomina nesta semana em Porto Alegre

Após as fortes chuvas registradas no sábado (25) e na madrugada de domingo (26), a semana começa com tempo firme em Porto Alegre. De acordo com o Sistema Metroclima, uma massa de ar seco invade a Capital gaúcha, e os próximos dias terão predomínio do sol e grande variação da temperatura.

A terça-feira (28) será de sol com mínimas entre 13°C e 15°C e máximas entre 23°C e 25°C. Na quarta-feira (29), há chance de nevoeiro em alguns locais pela manhã, mas o sol predomina durante o dia. O tempo se mantém firme na quinta-feira (30), e dezembro iniciará com sol na sexta-feira (01). Confira a previsão:

Terça-feira: O sol predomina ao longo do dia. A temperatura diminui e cai mais à noite provocando sensação de frio. Mínimas entre 13°C e 15°C e máximas entre 23°C e 25°C.

Quarta-feira: O sol predomina com céu claro e sem nuvens em muitas áreas, mas nas primeiras horas da manhã há chance de formações localizadas de nevoeiro. O vento sopra do quadrante sul/leste moderado da tarde para a noite. A temperatura diminui na madrugada aumentando a sensação de frio, mas sobe mais à tarde. Mínimas entre 11°C e 13°C e máximas entre 25°C e 27°C.

Quinta-feira: Dia claro e ensolarado. O vento novamente sopra do quadrante leste/sudeste moderado da tarde para a noite. A temperatura terá maior elevação especialmente à tarde. Mínimas entre 13°C e 15°C e máximas entre 26°C e 28°C.

Sexta-feira: Dia ensolarado. A temperatura sobe um pouco mais. Mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 27°C e 29°C.

Deixe seu comentário: