O Solidariedade fechou apoio a Alckmin e defende Aldo Rebelo como vice

O Solidariedade homologou no sábado (28) apoio ao pré-candidato do PSDB à Presidência da República Geraldo Alckmin. Realizada pela manhã na capital paulista, a convenção do partido referendou, por unanimidade entre os delegados presentes, a aliança com o PSDB na corrida presidencial.

O Solidariedade apresentava na disputa eleitoral o nome de Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro dos governos de Lula e Dilma, como pré-candidato à Presidência.

Presidente nacional do partido, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, informou que trabalhará pela indicação do nome de Aldo, que ocupou os cargos públicos filiado ao PC do B, como candidato a vice-presidente na chapa de Alckmin.

Pacificação

“Vou trabalhar até sábado que vem, quando acontece a convenção nacional do PSDB, pela indicação do nome do Aldo, que considero um homem de esquerda e que pode defender o emprego e o desenvolvimento no próximo governo”, disse o presidente do partido.

Ao discursar, Aldo afirmou que percorreu nos últimos meses vários estados, propondo uma agenda da “pacificação” do país a empresários, representantes da classe média e dos trabalhadores.

“Cumpri minha missão de levar a bandeira do partido pelos estados, defendendo a geração de empregos e a necessidade de reformas para defender o direito dos mais necessitados e dos nossos trabalhadores.” Aldo Rebelo acrescentou que agora coloca-se como “soldado” do partido.

Bloco

O Solidariedade forma um bloco partidário com outras quatro siglas: PRB, DEM, PR e PP. De acordo com Paulo Pereira, se o pré-candidato do Solidariedade à Presidência tivesse mais tempo de exposição na televisão conseguiria se viabilizar como candidato à Presidência.

“Os cinco partidos decidiram retirar suas candidaturas para apoiarmos o Geraldo Alckmin. Passo a defender o nome do Aldo junto aos demais presidentes para o indicarmos como candidato a vice na chapa”, afirmou.

Segundo Paulo Pereira, o bloco partidário das cinco legendas terá 28% de todo tempo do horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio, além de uma bancada já eleita de 164 deputados federais.

Josué Gomes

O empresário Josué Gomes, do PR, recusou durante a semana o convite para ser companheiro de chapa do tucano Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente, disse a jornalistas o cacique do PR Valdemar Costa Neto ao chegar para reunião do chamado blocão.

Líderes do grupo – formado por PP, DEM, PR, PRB e SD – se reuniram na residência do senador Ciro Nogueira, presidente do PP, para tentar encontrar um outro nome de consenso para apresentar ao presidenciável do PSDB, após anúncio formal de apoio do blocão a Alckmin.

Sem consenso para indicar um vice a Geraldo Alckmin depois da negativa de Josué Gomes, o blocão (DEM, PP, PR, PRB e SD) havia designado o presidente do DEM e prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, para negociar com o candidato tucano o novo nome para o cargo.

“Decidimos por unanimidade que vai haver uma conversa com Alckmin para ver se conseguimos chegar a um acordo entre todos os partidos da coligação”, disse o presidente do Solidariedade, deputado Paulo Pereira da Silva, depois de mais uma reunião na casa do presidente do PP, senador Ciro Nogueira.

Além dos cinco partidos do blocão, Alckmin também já tem acertado o apoio também de PTB, PSD, PPS e PV. As conversas, segundo ACM Neto, irão incluir todos esses partidos.

“Vamos tratar agora de critérios e perfis, não vai se tratar agora deste ou daquele nome. O que importa é buscar um nome que agregue”, disse ACM Neto.

