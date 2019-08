O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar dois sócios de uma empresa de Novo Hamburgo que fazia operações suspeitas com criptomoedas

Passados quase três meses desde a sua prisão pela operação Egypto da PF (Polícia Federal), dois dos cinco sócios da empresa Indeal, de Novo Hamburgo, tiveram a sua soltura concedida nesse fim de semana pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). Ângelo Ventura da Silva e Marcos Antônio Fagundes são suspeitos de participação em um esquema de fraudes financeira envolvendo investimentos em criptomoedas do tipo Bitcoin.

A apuração do caso começou com um inquérito civil instaurado pela PR (Procuradoria da República) no Estado e que acabou gerando a investigação criminal conduzida pela PF. Segundo a Receita Federal, a Indeal deve mais de R$ 1 bilhão a 23,2 mil clientes. Já os outros três sócios (Francisco Daniel Lima de Freitas, Tassia Fernanda da Paz e Régis Lippert) permanecem recolhidos a unidades prisionais ou em regime domiciliar, por meio do uso de tornozeleira eletrônica.

Ao todo, o processo penal que tramita na Justiça Federal do Rio Grande do Sul abrange 15 réus: Ângelo Ventura da Silva, Régis Lippert Fernandes, Marcos Antônio Fagundes, Tássia Fernanda da Paz, Francisco Daniel Lima de Freitas, Karin Denise Homem, Fernanda de Cássia Ribeiro, Neida Bernadete da Silva, Paulo Henrique Godoi Fagundes, Flávio Gomes de Figueiredo, Marcos Antônio Junges, Sandro Luiz Ferreira Silvano, Anderson Gessler, Vilnei Edmundo Lenz e Fernando Ferreira Júnior. Outras duas pessoas tiveram seus nomes descartados.

As acusações que pesam contra eles na denúncia do MPF (Ministério Público Federeal) envolvem organização criminosa, evasão de divisas, gestão fraudulenta de instituição financeira, apropriação e desvio de valores de instituição financeira e operação de instituição financeira sem autorização legal, além da emissão e comercialização de títulos e valores mobiliários.

Entenda

Na última semana de maio, a plataforma mantida pela empresa na internet foi tirada do ar. O motivo foi a investigação da PF sobre um possível esquema de pirâmide financeira, que havia levado ao cumprimento de 35 mandados de prisão, busca e apreensão em pelo menos cinco cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A suposta promessa de investimento em criptomoedas teria lesado mais de 55 mil pessoas, em um prejuízo total de R$ 300 milhões. A empresa teria movimentado por volta de R$ 1 bilhão aplicados por investidores, sem houve prova ou alegação de nenhuma restituição realizada aos clientes da plataforma. A CMV (Comissão de Valores Mobiliários) proibiu a Indeal de continuar em operação.

No final de junho, 19 pessoas foram indiciadas, incluindo os cinco sócios da empresa de Novo Hamburgo.Já no início deste mês, o STJ publicou uma decisão que manteve presos nove dos 15 investigados. Desses, quatro estavam em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, enquanto os outros cinco permaneciam em um presídio.

A recuperação dos valores investidos tem sido o principal motivo dos processo de ex-clientes contra a Indeal. Ao menos 20 ações estariam em tramitação com essa finalidade. Mas a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul já informou que os valores da empresa bloqueados por ordem da Justiça Federal não são suficientes para o pagamento dos investidores e que a devolução de valores a clientes só poderá ser realizada após o fim do processo.

(Marcello Campos)

