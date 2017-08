O “substituto de Neymar” passou vergonha em sua apresentação oficial no Barcelona

A expectativa em relação à estreia do atacante Ousmane Dembélé, que a mídia europeia se apressou em etiquetar como “o substituto de Neymar” no Barcelona, é muito grande. Afinal, trata-se da segunda mais cara contratação de todos os tempos (perdendo apenas para a transferência do próprio craque brasileiro para o Paris Saint-German) e de um atleta cuja missão é nada menos que preencher à altura a vaga aberta pela saída do camisa 11, um dos maiores do mundo.

Entretanto, a sua apresentação oficial no Camp Nou, nessa segunda-feira, deixou a desejar no quesito “embaixadinhas”, habilidade que costuma ser um dos cartões-de-visita dos craques que desembarcam no Barça – e na qual Neymar é um exímio praticante, assim como antecessores do quilate de Ronaldinho Gaúcho.

De forma semelhante ao que ocorreu na semana passada com o volante brasileiro Paulinho, já de saída Dembélé errou a bola já no terceiro toque. Na sequência, o jovem francês tentou realizar uma “carretilha” (também conhecida como “lambreta”), jogada também muito utilizada por Neymar, mas também fracassou. Nas redes sociais, não faltaram piadas, memes e comentários desabonadores.

Trajetória

A contratação de Ousmane Dembélé, 20 anos, foi confirmada oficialmente pelo Barcelona na última sexta-feira. Para contar com o jovem atacante francês de origem africana (filho de pai malinês e mãe senegalesa-mauritana), o clube catalão pagou mais de 100 milhões de euros (quase 400 milhões de reais) ao Borussia Dortmund, da Alemanha. Antes, ele atuava pelo Rennes, da França, pelo qual iniciou a sua carreira profissional, em 2014.

Com essa transação, Dembelé se tornou o segundo jogador mais caro de todos os tempos, atrás apenas do próprio Neymar, apesar de ainda ser pouco conhecido fora da Alemanha e da França. O negócio envolve uma cláusula de rescisão estimada em 400 milhões de euros (cerca de 1,5 bilhão de reais).

E ele vestirá justamente a camisa 11, que pertencia ao brasileiro, e deve formar o novo trio de ataque internacional do time, jogado ao lado do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez.

Paulinho

A contratação do volante brasileiro Paulinho, que já havia causado certa desconfiança entre os torcedores do Barcelona por causa da atuação do jogador no futebol chinês, voltou a ser motivo de narizes torcidos em sua apresentação oficial, na última quinta-feira.

Contratado por 40 milhões de euros (cerca de 150 milhões de reais), o jogador da Seleção Brasileira declarou aos repórteres que está vivendo um sonho ao vestir a camisa azul e grená. Mas um erro bobo nas temidas embaixadinhas de apresentação, contribuiu para aumentar a pressão da torcida por um bom desempenho no elenco estelar do clube catalão.

Logo no começo da apresentação para os fotógrafos e cinegrafistas no Camp Nou, o ex-corinthiano falhou após três toques. Ele logo recuperou a pompa e mostrou habilidade, sem deixar a bola cair novamente. Ainda assim, internautas ao redor do mundo não perdoaram e transformaram o “incidente” em motivo para várias críticas e comentários irônicos.

Compartilhe

Deixe seu comentário: