O substituto de Sérgio Moro reduz a velocidade de julgamentos de processos da Operação Lava-Jato no Paraná

A velocidade dos julgamentos dos processos ligados à Operação Lava-Jato já não seguem com a mesma celeridade de antes. Esta é a constatação feita por advogados, segundo apuração do portal de notícias Uol, divulgada no último sábado (14). A redução na velocidade dos trabalhos foi apontada após a saída do então juiz federal Sérgio Moro assumir o cargo de Ministro da Justiça no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Quem ficou no lugar de Moro, como titular da 13ª Vara de Curitiba (PR), onde correm os processos da Lava-Jato, foi Luiz Antônio Bonat. Para os advogados essa redução na velocidade se deve a necessidade de Bonat se inteirar sobre os processos em andamento, por isso, teria ocorrido uma desaceleração nas decisões da operação.

Desde que assumiu a operação, o novo juiz da Lava-Jato só julgou um processo. Condenou nove réus denunciados em junho de 2018 pelo MPF-PR.

Sob Moro, de 2014 a novembro de 2018, 45 ações penais da operação foram julgadas no Paraná. Em média, elas levaram um pouco mais de 11 meses e meio desde que a denúncia do MPF (Ministério Público Federal) fosse aceita pela Justiça até que uma condenação ou absolvição fosse definida na 1ª instância. Esse número leva em conta ações penais e processos desmembrados.

Segundo os últimos dados da Justiça Federal, divulgados na última terça-feira (10), a Lava-Jato tem atualmente 47 ações penais e desmembradas em tramitação na mesma vara em que Moro trabalhou.

Bonat assumiu a Lava-Jato em março deste ano.

Visita

O ministro Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, visitou neste domingo (15), o presidente Jair Bolsonaro no hospital em São Paulo, onde ele se recupera de uma cirurgia de hérnia. O ministro saiu sem falar com os jornalistas que fazem plantão no local.

Não há previsão de alta do presidente, que está internado há uma semana.

Pela tarde, Bolsonaro assistiu ao jogo entre Corinthians e Fluminense pela TV. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o filho dele Carlos Bolsonaro estavam no quarto com o presidente, no hospital Vila Nova Star.

O presidente caminhou pelaa tarde pelos corredores do hospital, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República.

