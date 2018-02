O superintendente no Rio Grande do Sul assumirá a Polícia Federal do Rio

A PF (Polícia Federal) em Brasília informou na noite dessa quarta-feira que o superintendente do Rio Grande do Sul, Ricardo Andrade Saadi, será o novo superintendente regional no Rio de Janeiro. No novo posto, Saadi comandará, por exemplo, as operações relacionadas à Operação Lava-Jato no Estado.

Na semana passada, o delegado Felício Laterça, titular da delegacia da PF em Macaé (RJ), desistiu da nomeação para o posto em meio às notícias de que é investigado pelo Ministério Público Federal por supostas vinculações com políticos do Rio, que ele nega.

Laterça é filiado ao PSC e, além disso, o irmão dele, Rodolfo Laterça, trabalhava até recentemente no gabinete do deputado estadual Chiquinho da Mangueira, do PMDB.

Segundo o currículo de Saadi disponível no site do Ministério da Justiça, o novo superintendente da PF no Rio é formado em direito e em ciências econômicas, com mestrado e doutorado em direito político e econômico. Delegado da Polícia Federal desde outubro de 2002, Saadi já foi diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.

Voto impresso

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais divulgou nota nessa quarta-feira defendendo a adoção do voto impresso no país.

Prevista em lei de 2015, a impressão do voto foi contestada na segunda-feira pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) e enfrenta resistência no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O voto impresso já é usado em outros países e funciona da seguinte maneira: após completar a votação na urna, a impressora emite um registro de cada voto, que fica visível ao eleitor para conferência e depois é depositado automaticamente num recipiente lacrado.

O objetivo é possibilitar eventual conferência do resultado das urnas eletrônicas em caso de suspeita de fraudes na captação ou apuração dos votos.

“A perícia criminal federal já analisou as urnas eletrônicas e concluiu que a impressão do voto é necessária para aprimorar a segurança e o sistema de auditoria do processo eleitoral. Após a escolha do candidato no sistema eletrônico, o voto é impresso, conferido pelo eleitor e depositado numa urna”, diz a nota da APCF.