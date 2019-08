O Superior Tribunal de Justiça prevê gastar até 727 mil reais com a reforma de uma casa para um ministro

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) pretende desembolsar até R$ 727 mil do seu orçamento anual para reformar um de seus imóveis funcionais, localizado no Lago Sul, região nobre de Brasília, que irá acomodar o ministro Mauro Campbell. A obra inclui a construção de uma área de churrasqueira, manutenção do jardim e instalação de ar-condicionado nas salas íntima e de jantar. Também define que acabamentos sejam feitos em porcelanato e granito, com marcas específicas definidas pela Corte. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

Há um capítulo do edital específico para tratar da reforma da piscina, que passará a ser aquecida por meio de painel solar. Também será construído um novo deck em porcelanato. O STJ exige que a empresa vencedora da licitação realize acabamentos na suíte de casal, no camarim e no quarto de vestir. Também determina instalação de grades decorativas. A instalação de ar-condicionado custará até R$ 34,5 mil.

Por meio de sua assessoria, o STJ informou que o processo licitatório ainda não foi concluído e que o valor de R$ 727,7 mil será reduzido para R$ 509 mil. O edital, contudo, prevê o valor mais alto como o teto do gasto. A reforma encontra-se atualmente em processo de apreciação pela Comissão Permanente de Licitação do STJ.

A Corte justifica que o imóvel funcional, avaliado em R$ 1,4 milhão, encontra-se “bastante deteriorado e não tem condições de ser habitado”. Disse ainda que a reforma visa atender às normas exigidas pelo Governo do Distrito Federal para construções e terrenos. O ministro Mauro Campbell afirmou que iria se manifestar apenas por meio da assessoria da Corte. “Eu não tenho nenhuma declaração a dar. Deixo que a assessoria de imprensa do STJ delibere com você, tudo bem?”, disse.

O STJ tem 18 imóveis funcionais em Brasília, mas apenas sete deles são ocupados por ministros. Outros 10 magistrados ocupam apartamentos cedidos pelo Senado Federal. No total, a Corte tem 33 ministros.

A reportagem pediu ao STJ acesso aos documentos que fundamentaram o edital da reforma na quinta-feira, 8. Quatro deles foram emitidos pela equipe de engenharia. Um quinto pela equipe de arquitetura. A reportagem também pediu o documento da diretoria-geral que autorizou o andamento do processo, bem como o relatório técnico que fundamentou a decisão.

A assessoria da Corte disse, na última quinta-feira, 8, que todos os documentos seriam entregues à reportagem no dia seguinte, sexta 9. No entanto, até segunda, o STJ não encaminhou os documentos. Alegou “tempo exíguo” para “juntar a documentação”.

