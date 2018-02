Os supermercados de Porto Alegre só não vão funcionar na terça de carnaval

Os porto-alegrenses que precisarem recorrer aos supermercados da capital gaúcha durante o carnaval não poderão contar com esses estabelecimentos nesta terça-feira. De acordo com a Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), nos demais dias o funcionamento terá horário normal. Já em outras cidades, a abertura fica a critério da convenção coletiva de trabalho de casa local.

As agências bancárias, por sua vez, não prestarão atendimento ao público, retomando o expediente externo somente ao meio-dia da Quarta-feira de Cinzas. A informação é da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

No que se refere às lojas, a segunda e a quarta-feira serão expedientes normais de trabalho, mas na terça-feira não poderão funcionar com empregados. Esse impedimento atende à Convenção Coletiva de Trabalho de 2018, firmada entre o Sindec (Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre) e o Sindilojas de Porto Alegre.

Shopping centers

Nos principais shopping centers de Porto Alegre, os dias e horários de abertura e fechamento variam conforme o centro de compras.

O Praia de Belas e o Iguatemi manterão o habitual funcionamento das 10h às 22h neste sábado e também na segunda-feira, mas no domingo e na terça-feira as lojas e quiosques abrem somente das 14h às 20h (no Iguatemi a abertura das unidades será opcional nesse dia). Na quarta-feira, a abertura ocorre somente ao meio-dia.

No Shopping Total, os estabelecimentos estarão abertos das 10h às 22h no sábado, na segunda e na terça-feira, ao passo que no domingo o funcionamento será das 14h às 20h – mesma faixa da terça-feira, mas com abertura opcional.

O Moinhos Shopping e o Barra Shopping Sul, por sua vez, também terão portas abertas das 10h às 22h até quarta-feira, exceto no domingo e na terça-feira, quando atenderá das 14h às 20h. Esses mesmos dias e horários também valem para o Bourbon Coutry e o Bourbon Wallig, porém com abertura facultativa das lojas e quiosques de ambos os centros de compras na terça-feira.

Transporte público

O transporte coletivo da Capital terá tabela de feriado na terça-feira, segundo informou a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Os táxis, por sua vez, adotarão nesse dia a Bandeira 2.

No Trensurb, a segunda e terça-feira de carnaval terá intervalos entre os trens conforme a tabela horária de domingos e feriados, com embarques de 15 em 15 minutos, em ambos os sentidos, exceto nos últimos horários da noite. Nos demais dias, a tabelas horária será na habitual.

