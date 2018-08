O economista Paulo Guedes, sócio da Bozano Investimentos e um dos principais nomes da equipe do presidenciável Jair Bolsonaro, descartou a possibilidade de atuar como um “superministro” em um eventual governo do candidato do PSL. Em entrevista à imprensa, ele também ressaltou que não existe um “salvador da pátria”.

