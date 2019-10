O Supremo julga ações sobre prisão em segunda instância

O STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou nesta quinta-feira (17) o julgamento que deve dar uma resposta definitiva sobre a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância.

Desde 2016, a jurisprudência do STF autoriza a execução da pena, antes de esgotados os recursos nos tribunais superiores. Uma mudança hoje teria potencial de beneficiar 4.895 réus, entre eles o ex-presidente Lula, preso em Curitiba.

No STF e no STJ (Superior Tribunal de Justiça) não é possível reexaminar as provas. O que essas cortes superiores avaliam é se a decisão que está sendo questionada violou uma lei federal – no caso do STJ – ou a Constituição – no caso do STF.

Ao abrir a sessão, o presidente da corte, Dias Toffoli, quis destacar que as ações discutem, abstratamente, o alcance do princípio constitucional da presunção da inocência e não se referem a nenhum caso específico. A declaração foi uma tentativa de dissociar o julgamento do caso de Lula.